Двое шымкентцев ограбили таксиста, угрожая пистолетом

Двое пассажиров ограбили таксиста средь бела дня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Шымкента.

"Два безработных друга, встретившись и обсуждая нехватку денег, придумали быстрый способ заработка. Молодые мужчины решили вызвать такси, на котором поедут в безлюдное место, где никто не помешает ограблению его водителя. А уверенность в том, что жертва испугается и даст всю выручку придавал им пистолет, который один из них нашел недавно", - рассказали в полиции города.

Напарники действовали четко по плану, пока таксист не заявил, что на сегодня грабители его первые пассажиры и наличности у него пока не собралось. В правоте своей жертвы злоумышленники убедились, проверив его карманы и бардачок авто.

С пустыми руками парни уходить не хотели и потребовали водителя поехать в ломбард, чтобы сдать смартфон. Налетчик с пистолетом зашел в ломбард вместе с таксистом, чтобы тот "чего-нибудь не выкинул". А второй остался, забрав ключи от автомобиля.

Гаджет потерпевшего в ломбарде оценили на 175 тысяч тенге. Получив деньги, грабители высадились в разных районах города.

Таксист завершил заказ и сообщил о произошедшем в полицию.

К розыскным мероприятиям задействовали весь личный состав Енбекшинского РУП. Полицейским удалось найти подозреваемых с помощью камер видеонаблюдения. Их задержали на территории города.

Приговором суда каждому из них назначили по 3 года ограничения свободы и привлекли к принудительному труду сроком на 100 часов в год.