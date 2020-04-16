Двое узбекистанцев осуждены за дачу взятки патрульным в РК
Екатерина Елисеева
В Казахстане за прошлую неделю осудили 3 человек за взятки и мошенничество, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.
"За прошедшую неделю состоялось 3 обвинительных приговора по делам Антикоррупционной службы. Так, 10 апреля суд Атырауской области вынес приговор в отношении гражданина Республики Узбекистан Э. Юлдашева по факту дачи взятки инспектору патрульной полиции в размере 10 тысяч тенге, Юлдашев приговорен к штрафу 100 тысяч тенге", – говорится в сообщении.
В этот же день, Костанайским районным судом, за аналогичный факт дачи взятки в сумме 3 тысячи тенге осужден гражданин Узбекистана И.К. Илхомов, который приговорен к штрафу в размере 22 500 тенге.
"14 апреля Зерендинским районным судом Акмолинской области к 2 годам ограничения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе осуждена главный бухгалтер КГУ "Хозяйственное управление акимата Зерендинского района" Е.А. Нуянзина, которая в течение двух лет необоснованно начисляла себе выплаты в общей сумме 979,5 тысячи тенге", - дополнили в пресс-службе.