Двое в тяжелом состоянии в реанимации из-за пожара в Петропавловске
В одной из жилых многоэтажек в Петропавловске рано утром выгорела квартира, двое жильцов доставлены в реанимацию, из подъезда эвакуировано 26 человек, передает "Казинформ".
По информации ДЧС СКО, в пять часов утра 24 марта поступило сообщение о том, что горит квартира на 4 этаже в доме по улице Мира. Вызывавшие пожарных соседи сказали, что в квартире находятся люди и подъезд сильно задымлен.
Из многоэтажки по лестничному маршу спасатели эвакуировали 26 человек, в том числе 4 детей.
В горевшей квартире в тяжелом состоянии находились 72-летняя женщина и 44-летний мужчина. Пострадавшим оказали на месте первую помощь и экстренно госпитализировали в реанимационное отделение 3-й городской больницы.
"В результате пожара огнем повреждена мебель, личное имущество, вещи. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Причины и ущерб устанавливаются. Соседние квартиры не пострадали. В тушении пожара участвовало подразделение пожарной части № 1 Петропавловска в составе 3 единиц техники и 12 человек личного состава", – прокомментировали в пресс-службе ДЧС СКО.
Несколько дней назад в Петропавловске горело общежитие, из которого эвакуировали 150 человек.