Двое вандалов устроили погром на столичной Аллее журналистов

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Один из злоумышленников – подросток

Фото: Ерлан Омар

Сегодня утром в Астане зафиксирован дерзкий факт вандализма на Аллее журналистов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД 

Двое молодых людей повредили скульптурную композицию, а также семь мусорных урн на прилегающей территории.

Полиция установила и задержала двоих жителей столицы — 18-летний Денис Суранов и один несовершеннолетний. Оба водворены в изолятор временного содержания.

«По факту вандализма возбуждено уголовное дело. Родителей несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию. Подобные действия будут жестко пресекаться. Ни один такой факт не останется без правовой оценки, а виновные понесут строгую ответственность в соответствии с законом. Принцип «Закон и порядок» един для всех», – детализировали в правоохранительных органах.

Ранее сотрудники полиции установили два факта повреждения объектов в общественных местах. 

#Астана #МВД #аллея журналистов #вандалы #ЗИП #погром

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