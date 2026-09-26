Двое вандалов устроили погром на столичной Аллее журналистов

Фото: Ерлан Омар

Сегодня утром в Астане зафиксирован дерзкий факт вандализма на Аллее журналистов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

Двое молодых людей повредили скульптурную композицию, а также семь мусорных урн на прилегающей территории.

Полиция установила и задержала двоих жителей столицы — 18-летний Денис Суранов и один несовершеннолетний. Оба водворены в изолятор временного содержания.

«По факту вандализма возбуждено уголовное дело. Родителей несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию. Подобные действия будут жестко пресекаться. Ни один такой факт не останется без правовой оценки, а виновные понесут строгую ответственность в соответствии с законом. Принцип «Закон и порядок» един для всех», – детализировали в правоохранительных органах.

Ранее сотрудники полиции установили два факта повреждения объектов в общественных местах.