Двое жителей Алматинской области пытались убить таксиста

В Алматинской области полицейские задержали двух подозреваемых в вооруженном нападении и покушении на убийство таксиста в Талдыкоргане, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
Как уточнили в ДП, в ночь на 8 ноября в полицию Талдыкоргана поступило сообщение об обнаружении на окраине города тяжелораненого мужчины.
"Выехавшая по вызову оперативно-следственная группа подтвердила информацию об обнаружении потерпевшего, который с ножевым ранением был в срочном порядке госпитализирован в больницу", – сообщил начальник Талдыкорганской городской полиции Аскар Нурсапа.
Полицейские установили, что потерпевший занимается частным извозом и подвергся вооруженному разбойному нападению со стороны двух неизвестных, скрывшихся на его автомашине Audi 100. Полиция установила, что автомобиль выехал за пределы Талдыкоргана.
"Согласно имеющейся ориентировке, автомашину обнаружили уже при въезде в Уштобе, где она была задержана сотрудниками Каратальской районной полиции. Задержание подозреваемых произведено двумя патрульными экипажами в ходе организованной погони. Обоих задержанных доставили в Талдыкорган и поместили под стражу в изолятор временного содержания", – отметил Аскар Нурсапа.
Досудебное расследование начато с применением статьи 24 (покушение) к статье 99 (убийство) УК РК.
Отмечается, что оба подозреваемых 2001 года рождения, уроженцы Сарканского района Алматинской области, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности, но ввиду несовершеннолетнего возраста избежал связанного с лишением свободы наказания.
"По показаниям подозреваемых, на преступление оба шли уже подготовленными и планировали похищенную автомашину разобрать, а затем продать по запчастям. Заранее взяв из дома ножи, и выбрав в качестве жертвы таксовавшего в Талдыкоргане водителя Audi 100, выехали на окраину города, где, напав на таксиста, нанесли ему ножевое ранение в шею", – уточнили в пресс-службе.
Полицейские отметили, что ножи, один из которых был обнаружен на месте происшествия, а другой изъят при задержании подозреваемых, приобщены к материалам уголовного расследования в качестве вещественных доказательств.
"Расследование находится на контроле областного департамента полиции", – сказано в сообщении.