Двое жителей Алматинской области пытались убить таксиста

Общество
Жанат Тукпиев
В Алматинской области полицейские задержали двух подозреваемых в вооруженном нападении и покушении на убийство таксиста в Талдыкоргане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.   

Как уточнили в ДП, в ночь на 8 ноября в полицию Талдыкоргана поступило сообщение об обнаружении на окраине города тяжелораненого мужчины.

"Выехавшая по вызову оперативно-следственная группа подтвердила информацию об обнаружении потерпевшего, который с ножевым ранением был в срочном порядке госпитализирован в больницу", – сообщил начальник Талдыкорганской городской полиции Аскар Нурсапа.

Полицейские установили, что потерпевший занимается частным извозом и подвергся вооруженному разбойному нападению со стороны двух неизвестных, скрывшихся на его автомашине Audi 100. Полиция установила, что автомобиль выехал за пределы Талдыкоргана.

"Согласно имеющейся ориентировке, автомашину обнаружили уже при въезде в Уштобе, где она была задержана сотрудниками Каратальской районной полиции. Задержание подозреваемых произведено двумя патрульными экипажами в ходе организованной погони. Обоих задержанных доставили в Талдыкорган и поместили под стражу в изолятор временного содержания", – отметил Аскар Нурсапа.

Досудебное расследование начато с применением статьи 24 (покушение) к статье 99 (убийство) УК РК.

Отмечается, что оба подозреваемых 2001 года рождения, уроженцы Сарканского района Алматинской области, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности, но ввиду несовершеннолетнего возраста избежал связанного с лишением свободы наказания.

"По показаниям подозреваемых, на преступление оба шли уже подготовленными и планировали похищенную автомашину разобрать, а затем продать по запчастям. Заранее взяв из дома ножи, и выбрав в качестве жертвы таксовавшего в Талдыкоргане водителя Audi 100, выехали на окраину города, где, напав на таксиста, нанесли ему ножевое ранение в шею", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские отметили, что ножи, один из которых был обнаружен на месте происшествия, а другой изъят при задержании подозреваемых, приобщены к материалам уголовного расследования в качестве вещественных доказательств.

"Расследование находится на контроле областного департамента полиции", – сказано в сообщении.

Популярное

Все
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
Что делать, если ваш ребенок подвергся буллингу?
Любимый ученик Мухтара Ауэзова. Именно так отзывались об известном общественном деятеле, народном писателе Казахстана, академике Национальной академии наук РК Зейнолле Кабдолове
Сельский аким спас из пожара детей и предотвратил взрыв газового баллона до приезда пожарных
​​​​​​​Экономика Казахстана: три сценария развития
Вода – и радость, и беда
Муслим Базарбаев: Литературоведение и дипломатия
Выступления с трибуны и кулуарные встречи, жаркие дискуссии и задушевные беседы, чтение стихов и прозы – так прошел III Международный форум писателей и публицистов
Президентские выборы показали, что на самом высоком государственном посту женщину готовы видеть лишь около 5% казахстанцев
Токаев уволил ряд судей
Чему научит учебник с ошибками?
Однажды кто-нибудь из молодых возьмет книгу Санжара Керимбая «Бейсен және болмыс», внимательно прочтет и спросит: «А вы знали Бейсена Куранбека? Вы его видели? Вы с ним общались?»
Государство и бизнес: взаимные ответственность и поддержка
Новая веха в истории Жезказгана
Футбольному клубу в Улытау – быть!
Революция без насилия
Пусть государство услышит, пусть государство поймет
Битва «барсов» в Астане
Скорой помощи нужно помочь
С любовью к людям
Закон Республики Казахстан
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Масштабную проверку в госорганах проведут по поручению Токаева
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (Видео)
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (Видео)
Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы
Ерболат Досаев переназначен акимом Алматы
"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау
Спецоперация по задержанию банды вымогателей попала на видео в Актобе
Нуржан Нуржигитов остался на посту акима Жамбылской области
Открытость обществу и транспарентность – важные принципы в работе депутатского корпуса
Казахстан принимает участие в Центральноазиатском инвестиционном форуме в Японии
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
Два комитета хотят упразднить в МВД
Тридцать ДТП произошло за день из-за гололеда в Кызылорде
Берік Әбдіғалиұлы переназначен акимом области Ұлытау
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии

Читайте также

Общество
Режим ЧС отменили в Экибастузе
Общество
Антикор: Прибыльность большинства СПК является мнимой
Общество
Антикор указал на нарушения при создании платных парковок в…
Общество
Треть разработанных в Казахстане информсистем рекомендованы…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]