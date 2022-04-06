Костанайский «Тобол» и «Каспий» из Актау делят первые две строчки в национальном первенстве по футболу.

В понедельник вечером завершились игры 4-го тура чемпионата Казахстана среди команд элитного дивизиона. Причем состоялись сразу две ключевые игры, которые повлияли на окончательное распределение мест в турнирной таблице.

Так, самое неожиданное известие пришло из Уральска, где местный «Акжайык» (который сейчас располагается в самом низу списка) выстоял против алматинского «Кайрата», завершив встречу со счетом 0:0. При этом стоит отметить, что западноказахстанцы доигрывали матч в меньшинстве после удаления украинского защитника Виталия Приндеты. Что касается подопечных Курбана Бердыева, то для них эта ничья стала второй подряд: в предыдущем туре алматинцы на своем поле не смогли переиграть и «Тараз», завершив встречу со счетом 1:1.

Зато не упустил своего шанса действующий чемпион страны «Тобол», который на своем поле уверенно разобрался с туркестанским «Тураном», разгромив его со счетом 3:0. У костанайцев первый гол на 14-й минуте забил сербский легионер Зоран Тошич, а еще два мяча в ворота соперника отправил капитан сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген (49-я и 55-я минуты).

Не менее интересными были и пять поединков состоявшиеся в воскресный день. И здесь особо отметим успех «Каспия», который дома играл с гостившим у него шымкентским «Ордабасы» и теперь делит лидерство с «Тоболом».

Все основные действия в Актау развернулись еще в первом тайме. На 7-й минуте у шымкентцев автоголом отметился воспитанник клуба Карам Султанов, на 9-й статус-кво восстановил белорусский нападающий «Ордабасы» Всеволод Садовский, а на 35-й точку в поединке поставил бразильский полузащитник мангистаусцев Руан Телеш, который и принес победу команде со счетом 2:1. Стоит отметить, что у шымкентцев на 62-й минуте еще и был удален украинский защитник Евгений Чаговец.

В оставшихся поединках зафиксированы следующие результаты: петропавловский «Кызыл-Жар» дома переиграл «Аксу» из Павлодарской области со счетом 2:1, «Тараз» на своем поле уступил «Атырау» – 0:1, «Актобе» при своих фанатах разошелся миром с карагандинским «Шахтером» – 1:1, а столичная «Астана» на выезде разгромила «Мактаарал» из Туркестанской области со счетом 3:0.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

КОМАНДА М П Н П М О

1. «Тобол» 4 3 1 0 6–0 10

2. «Каспий» 4 3 1 0 4–1 10

3. «Кайрат» 4 2 2 0 4–1 8

4. «Шахтер» 3 2 1 0 5–1 7

5. «Атырау» 4 2 1 1 4–3 7

6. «Астана» 4 2 0 2 4–4 6

7. «Тараз» 4 1 2 1 2–2 5

8. «Ордабасы» 4 1 1 2 4–4 4

9. «Аксу» 3 1 1 1 2–2 4

10. «Актобе» 4 1 1 2 3–5 4

11. «Кызыл-Жар» 4 1 0 3 2–5 3

12. «Акжайык» 3 0 1 2 0–3 1

13. «Туран» 3 0 1 2 0–4 1

14. «Мактаарал» 4 0 1 3 2–7 1