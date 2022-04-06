Статьи
Двоевластие в турнире
Бейсенбаев Аскар
корреспондент

Костанайский «Тобол» и «Каспий» из Актау делят первые две строчки в национальном первенстве по футболу.

В понедельник вечером завершились игры 4-го тура чемпионата Казахстана среди команд элитного дивизиона. Причем состоялись сразу две ключевые игры, которые повлияли на окончательное распределение мест в турнирной таблице.

Так, самое неожиданное известие пришло из Уральска, где местный «Акжайык» (который сейчас располагается в самом низу списка) выстоял против алматинского «Кайрата», завершив встречу со счетом 0:0. При этом стоит отметить, что западноказахстанцы доигрывали матч в меньшинстве после удаления украинского защитника Виталия Приндеты. Что касается подопечных Курбана Бердыева, то для них эта ничья стала второй подряд: в предыдущем туре алматинцы на своем поле не смогли переиграть и «Тараз», завершив встречу со счетом 1:1.

Зато не упустил своего шанса действующий чемпион страны «Тобол», который на своем поле уверенно разобрался с туркестанским «Тураном», разгромив его со счетом 3:0. У костанайцев первый гол на 14-й минуте забил сербский легионер Зоран Тошич, а еще два мяча в ворота соперника отправил капитан сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген (49-я и 55-я минуты).

Не менее интересными были и пять поединков состоявшиеся в воскресный день. И здесь особо отметим успех «Каспия», который дома играл с гостившим у него шымкентским «Ордабасы» и теперь делит лидерство с «Тоболом».

Все основные действия в Актау развернулись еще в первом тайме. На 7-й минуте у шымкентцев автоголом отметился воспитанник клуба Карам Султанов, на 9-й статус-кво восстановил белорусский нападающий «Ордабасы» Всеволод Садовский, а на 35-й точку в поединке поставил бразильский полузащитник мангистаусцев Руан Телеш, который и принес победу команде со счетом 2:1. Стоит отметить, что у шымкентцев на 62-й минуте еще и был удален украинский защитник Евгений Чаговец.

В оставшихся поединках зафиксированы следующие результаты: петропавловский «Кызыл-Жар» дома переиграл «Аксу» из Павлодарской области со счетом 2:1, «Тараз» на своем поле уступил «Атырау» – 0:1, «Актобе» при своих фанатах разошелся миром с карагандинским «Шахтером» – 1:1, а столичная «Астана» на выезде разгромила «Мактаарал» из Туркестанской области со счетом 3:0.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

КОМАНДА М П Н П М О

1. «Тобол» 4 3 1 0 6–0 10

2. «Каспий» 4 3 1 0 4–1 10

3. «Кайрат» 4 2 2 0 4–1 8

4. «Шахтер» 3 2 1 0 5–1 7

5. «Атырау» 4 2 1 1 4–3 7

6. «Астана» 4 2 0 2 4–4 6

7. «Тараз» 4 1 2 1 2–2 5

8. «Ордабасы» 4 1 1 2 4–4 4

9. «Аксу» 3 1 1 1 2–2 4

10. «Актобе» 4 1 1 2 3–5 4

11. «Кызыл-Жар» 4 1 0 3 2–5 3

12. «Акжайык» 3 0 1 2 0–3 1

13. «Туран» 3 0 1 2 0–4 1

14. «Мактаарал» 4 0 1 3 2–7 1

Популярное

Все
Плохое качество дорог за миллиарды тенге возмущает жителей Шымкента
25 паводкоопасных участков выявили в Нур-Султане
МОН РК настоятельно рекомендует школьникам посещать летнюю школу
Большие планы по импортозамещению планирует реализовать Казахстан
"Сахарный ажиотаж" в Казахстане заставил власти серьезно задуматься
Павлодарцы по-прежнему не могут влиять на городские инфраструктурные решения
Популярный актауский яхт-клуб вновь заявляет о давлении акимата
Несмотря на тотальный рост цен, для земледельцев Костанайской области все складывается удачно
Срыва посевной в Павлодарской области удалось избежать
Аварийные отключения питьевой воды произошли в Мангистауской области
Человечество продолжает активно менять климат и загрязнять природу – обзор
Фермеры Мангистау ищут способы избежать наказания за ДТП
Казахстанский таеквондист Адилет Базарбаев стал обладателем серебряной медали на международном турнире
Книжно-документальные выставки в честь 125-летия Ауэзова открылись в НАБ РК
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Гражданское общество в Казахстане долгое время находилось под контролем власти – общественник
Как работают общественные советы в Казахстане и почему их нередко критикуют
Двоевластие в турнире
​​​​​​​Рискованная рыбалка
​​​​​​​Учесть палитру мнений
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Франкофонную весну встречают в Казахстане уже более десяти лет
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
В Минобороны объяснили пребывание российской техники в Костанайской области
Журналистское расследование: непрозрачные социальные подарки недропользователей Казахстана
Произошло резкое укрепление тенге: покупать или продавать валюту?
Акмолинка обвинила мужа в растлении 4-летней дочки: в деле появились неожиданные подробности
Объявлены максимальные ставки по депозитам в тенге на май
Определены условия и порядок размещения Тюркской академии в Казахстане
Глава МЧС ответил на вопрос по поводу должности его сына
Казахстанец погиб в Бангладеш
Айдар Махметов: нельзя ограничивать в коммерческой поддержке наших спортсменов-любителей
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Казахстанские ученые предложили миру новую вакцину от аллергии

Читайте также

Статьи
​​​​​​​Я – не я, и лошадь не моя
Статьи
​​​​​​​Провал за провалом
Статьи
​​​​​​​Морскому туризму пришел конец?
Статьи
Писатель и его книги
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021