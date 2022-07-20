Двоих детей подозревают в сексуальном буллинге над 11-летним ребенком в лагере в Бурабае

В сексуальном буллинге над 11-летним ребенком в детском лагере в Бурабае подозревают двоих детей, передает Kazpravda.kz.

Подробности жуткого инцидента рассказала на своей странице в Facebook президент ОФ «НеМолчиKZ» Дина Смаилова.

«В общественный фонд «НеМолчиKZ» поступило обращение от родителей 11-летнего ребенка, который подвергался сексуализированному буллингу в детском лагере «Кемел» в Бурабае», – написала общественница.

В противоправных действиях подозревают двоих детей 2011 и 2008 годов рождения из Караганды.

«Это отвратительное унизительное действие происходило в детском лагере, руководство которого гарантировало безопасность детям! Старший вожатый, узнав об этом, стал уговаривать пострадавшего ребенка помириться и не раздувать шум, но родители настроены решительно, требуют наказать всех по закону!» – отметила Смаилова.

Публикацию прокомментировала пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области. По данному факту в настоящее время проводится досудебное расследование по части 2 статьи УК РК «Понуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действиям сексуального характера».

«В рамках расследования в присутствии законных представителей и иных компетентных лиц проведены опросы несовершеннолетних. Назначены соответствующие экспертизы. Расследование данного уголовного дела находится на особом контроле», – отметили в полиции.