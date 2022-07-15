Фото: ДЧС Нур-Султана
Происшествия
Двоих детей спасли из горящей квартиры в Нур-Султане
Елисеева Екатерина
корреспондент

В Нур-Султане пожарные спасли двоих детей из горящей квартиры, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента по чрезвычайным ситуациям.

15 июля в 13:53 огнеборцы выехали на поступивший вызов о возгорании по улице Толе би, 46. По прибытии пожарных было установлено, что в одной из квартир на уровне 6-го этажа горят домашние вещи и бытовая техника.

"В ходе разведки старший пожарный-спасатель СПЧ-6 Өтегенов Абылай и командир отделения СПЧ-4 Боханов Багдат с помощью спасательной маски спасли из горящей квартиры двоих детей 2019 и 2021 годов рождения. Сейчас состояние детей стабильное. Пожар был полностью ликвидирован в 14:23", – говорится в сообщении. 

Отмечается, что всего в тушении пожара было задействовано 13 человек личного состава и 3 единицы техники.

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