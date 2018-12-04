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​Двор, в котором мы живем
Любовь Доброта, Шымкент

Жительницу дома № 6 по улице Бейбітшілік Лигию Михайлову переполняют эмоции. Молодая бабушка говорит, что всегда мечтала о таком дворе, чтобы люди могли сидеть на скамейках и общаться, чтобы вокруг было зелено, чисто и ухожено.

Мечта сбылась после того, как дом, расположенный в центре города, включили в программу благоустройства. Таких в Аль-Фарабийском районе Шымкента в нынешнем году 22. Работы в 16 уже завершены, в оставшихся дворах порядок наведут до конца года.

На организацию детских площадок, установку беседок, бордюров и прокладку пешеходных дорожек, благоустройство территории из городской казны выделили 277 млн тенге. По информации акима Аль-Фарабийского района Габита Мауленкулова, на территории района находится 672 много­этажных дома, они образуют около 400 дворов. Порядок навести удалось пока в половине из них. В нынешнем году разработали проектно-сметную документацию на благоустройство еще 178 дворов.

В зависимости от площади двора разработаны 4 типа дворовых площадок с соответствующим количеством игровых элементов. При этом все они обязательно имеют безопасное резиновое покрытие. Везде точно так же обязательно наличие спортивных тренажеров, чтобы жильцы дома могли приобщаться к физической культуре.

Благоустройство дома № 6 по улице Бейбітшілік завершено накануне дня Первого Президента. Подрядная организация вместе с районным акиматом организовала для детей праздник, пригласив аниматоров и подготовив в подарок каждому ребенку по мячу. 

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