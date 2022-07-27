Дворец на разграбление

Без слез на видео, размещенное на YouTube-канале, невозможно смотреть: юноши и девушки грациозно танцуют вальс среди порушенного декора, выбитых окон, разгромленной мебели и обломков стен.

Так выпускники танцевальной студии «7-й континент» решили поблагодарить Дворец культуры фосфорников за то, что когда-то именно здесь приобщились к искусству танца. А заодно сказать ему – прощай! И попросить извинения за то, что все попытки сберечь и сохранить здание рассыпались вдребезги, как зеркала в репетиционном зале…

Без преувеличения, сегодня Дворец культуры находится у последней черты. За здание, отданное на откуп вандалам, некому заступиться! Как будто нет в Шымкенте ни действенной власти, ни правоохранительных органов, способных сказать свое веское слово и остановить разграбление.

Огромный дворец растаскивают в буквальном смысле слова по кирпичику, разбирая кладку внутренних перегородок, демонтируя металлические балки, по-варварски разбивая уникальные витражи и уничтожая декоративные панно. Все более ценное из него, включая оборудование и звуковую аппаратуру, уже давно вынесли.

Между тем в памяти не одного поколения шымкентцев Дворец фосфорников останется как яркий очаг городской культуры, на огонек которого десятилетиями собирались взрослые и дети. Его построили на стыке 70-х и 80-х годов прошлого столетия в одноименном сквере, объединяющем несколько жилых микрорайонов многоэтажной застройки.

К Дворцу культуры, который никогда не пустовал, примыкали оригинальные фонтаны, отделанные мозаикой. Аллеи и клумбы, с любовью высаженные вокруг, создавали настоящий оазис, привлекая сюда своей прохладой жителей окрестных жилых массивов. Среди них было много работников фосфорного завода, которому, собственно, и принадлежал дворец, служивший развитию культуры и детского творчества всего города.

Сегодня все изменилось. Сквер давно потерял свою привлекательность: деревья и клумбы засохли, фонтаны давно не видели воды, а дворец постепенно превращается в развалины. Местные жители даже днем, если маршрут пролегает мимо, стараются ускорить шаг, настолько гнетущее впечатление производит строение. После того, как несколько лет назад под стенами дворца обнаружили труп, людям разруха внушает страх. Становится не по себе от выбитых окон, снятых с петель дверей и резких звуков, глухим эхом доносящихся из глубины огромного здания, с каждым днем все больше напоминающего призрак. Вечером же приближаться к нему и вовсе опасно.

– Мне откровенно больно, что город теряет такую красоту, – рассказывает Нургали Досанбаев, стоя на краю бывшей сцены до основания разрушенного концертного зала Дворца фосфорников. – Я просто не знаю, в какие двери еще стучаться, кому писать письма и какие слова использовать, чтобы пробить глухую стену непонимания и донес­ти, что Шымкент останется без здания, которое могло бы еще десятилетиями служить людям. К слову, в подвале оборудовано капитальное бомбоубежище, так что оно имеет стратегическое значение. Такое ощущение, что городскому руководству только на руку то, что вандалы планомерно уничтожают капитальное строение.

Недавно Нургали Досанбаев приводил сюда знакомых специа­листов-строителей, попросив осмотреть здание и навскидку сделать заключение о его состоянии. После осмотра они пришли к выводу, что несущие конструкции еще не нарушены, и дворец, при желании, можно восстановить.

Для Нургали Досанбаева Дворец фосфорников – не чужой. Как никак, с начала нулевых годов был его директором. К тому времени здание находилось на балансе ТОО «Дархан Group», давно оказавшись в частных руках и успев поменять несколько хозяев. Учредителем предприятия был предприниматель Тохтар Тулешов, которому принадлежал пивзавод.

Доля в размере нескольких сотых процента числилась за Нургали Досанбаевым. Так что нет ничего удивительного в том, что именно на него бизнесмен, оказавшись под следствием, 5 апреля 2016 года оформил генеральную доверенность на право управления предприятием. Коллегиально его же избрали исполняющим обязанности директора ТОО.

– Став руководителем, я осознавал, что надо спасать предприятие, а оно было достаточно многоплановым, – говорит Нургали Байзакович. – В противном случае много людей оставалось без работы. За восемь месяцев «Дархан Group» удалось заработать 5 миллиардов тенге. Этих денег хватило, чтобы погасить долги по зарплате, налогам и прочим расходам. Я разработал четкую стратегию того, как работать дальше, собрал единомышленников. Уверен, все бы у нас получилось, и дворец сейчас, даже если бы и не процветал, то точно бы не оказался в столь ужасающем состоянии.

Осенью 2016 года Тохтара Тулешова приговорили к 21 году лишения свободы с конфискацией имущества в пользу государства, признав виновным по десятку статей Уголовного кодекса. На имущество, находившееся в залоге одного из банков, наложили арест. В этом перечне значился и Дворец фосфорников с прилегающим земельным участком.

– Непонятным образом банк заявил права на дворец, якобы в счет имеющейся задолженности, – продолжает полукриминальную историю Нургали Досанбаев. – Я готов, где угодно доказывать, что ее не было. Другой вопрос, что никому это неинтересно. Коллектив дворца выставили за дверь, работа всех кружков и детских студий прекратилась. От меня потребовали отдать представителю банка ключи и все имеющиеся документы, в противном случае пригрозив крупными неприятностями. Так на несколько лет я отошел от всех дел, даже не интересуясь особо, что там проис­ходит. Время от времени доходили какие-то разговоры, но я не вникал в суть происходящего.

В грустной истории о судьбе дворца много «белых пятен». К примеру, как могло получиться, что процедура конфискации имущества и передачи его в доход государства затянулась на несколько лет? Почему государственный судебный исполнитель не спешил с передачей имущест­ва определенному судом собственнику – государству? Кто и как снял арест, наложенный на Дворец культуры, и даже умуд­рился выставить его на торги? Каким образом документы на имущество, включая дворец, оказались у людей, приближенных к осужденному предпринимателю, а не были переданы новому собственнику – Комитету государственного имущества и приватизации? И вишенка на торте – приказ, подписанный Тохтаром Тулешовым 19 марта 2019 года, о назначении на долж­ность генерального директора ТОО «Дархан Group» Ермахана Жорабаева, который якобы является его близким родственником. Возможно ли в принципе такое, чтобы человек, осужденный поч­ти по двум десяткам статьей УК, в том числе и за госизмену, продолжал свою предпринимательскую деятельность, находясь в местах лишения свободы?!

За детективом – детектив

Нургали Досанбаев утверждает, что Комитет госкомимущества и приватизации на протяжении ряда лет не мог перерегистрировать ТОО «Дархан Group», а вместе­ с ним и право на имущество, переданное по решению суда государству. В подтверждение показывает ответ Центра обслуживания населения от 16 июля 2021 года, в котором содержится отказ на перерегистрацию. В качестве причины указывается ссылка на ст. 11 Закона РК «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» в той ее части, где отмечается невозможность перерегистрации юридического лица, если «физическое лицо, являющееся учредителем (участником, членом) и (или) руководителем юридического лица, является единственным учредителем (участником, членом) и (или) руководителем бездействующих юридических лиц; если физическое лицо, являющееся учредителем (участником) и (или) руководителем юридического лица, включено в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, и (или) в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма».

– В ЦОНе упорно не хотели видеть, что в этой же статье после перечня условий, при которых перерегистрация юридического лица невозможна, речь идет об исключениях, – поясняет Нургали Досанбаев. – Так вот в нашем случае исключением служат «акции (доли участия в уставном капитале), конфискованные и (или) взысканные по решению суда». Госкомимущества пришлось проявить недюжинное упорство, чтобы добиться перерегистрации. Этот документ датирован 19 августа 2021 года. В тот же день от нового собственника мне поступило предложение возглавить предприятие, учитывая, что я являюсь соучредителем ТОО «Дархан Group».

Первым делом Нургали Досанбаев отправился во Дворец культуры, застав его в удручаю­щем состоянии. Не было на мес­те оборудования, мебели, от тренажерного зала даже стен не осталось. Казалось, охранять уже особо нечего, но Госкомимущества и приватизации нанял охрану. Время от времени наведывался сюда и директор предприятия, попросивший жителей близлежащих домов присматривать за дворцом, пообещав, что обязательно все восстановит, откроет кружки и секции.

Дело в том, что в этом густонаселенном районе нет у детей другой возможности заниматься творческим и спортивным развитием, а отправлять ребенка через весь город могут не все родители.

Собственно, по звонку жителей 1 декабря 2021 года Нургали Досанбаев приехал во дворец, зас­тав несколько десятков человек, профессионально проводивших демонтаж внутри здания. Делали они это не голыми руками, а при помощи специальных инструментов.

– А охранника уже не было, как такое вообще могло быть в охраняемом здании? – уточняю у собеседника.

– Нет, охранник был, – отвечает Нургали Досанбаев. – Получается, что бригада орудовала с его ведома. Я их всех поймал за руку. Тут же были кислородные баллоны, сварки, резки, они здесь прям жили. Позвонил на номер «102», вызвал полицию. Приезжала оперативная группа – криминалисты, следователи, участковый Енбекшинского РУВД. Я им передал все, что здесь застал, все вещественные доказательства, включая банковские карточки, телефоны. В Енбекшинском РУВД зарегистрировали досудебное расследование по факту грабежа и кражи. Следователь Куаныш Есенали предложил мне самостоя­тельно сделать оценку нанесенного ущерба. Строительно-экономическая экспертиза только по сценическому оборудованию концертного зала оценила ущерб в 46 миллионов тенге.

30 декабря уголовное расследование приостановили, указав в постановлении в качестве причины …не установление лиц, совершивших правонарушение. С таким исходом дела согласилась и прокуратура Енбекшинского района.

Пока Нургали Досанбаев писал жалобу в следственный комитет МВД, узнал, что в районном управлении исчезли вещественные доказательства. Расследование по указанию из столицы возобновили, правда, ненадолго. 26 апреля текущего года его снова прекратили. Но настойчивый директор продолжил писать заявления и жалобы, ходить на прием к руководству полиции и прокуратуры, доказывая полную несостоятельность таких отписок. И таки добился продолжения расследования. Но снова ненадолго.

18 июля уголовное дело было прекращено постановлением прокуратуры Енбекшинского района в связи с незначительнос­тью причиненного ущерба. Его оценили в 6 880 тенге. Это заключение экономической экспертизы, назначенной для определения стои­мости похищенного. На экс­пертизу отправлены металлические конструкции и другие изделия из металла, обнаруженные на месте вероятного преступления – на развалинах ДК. На экспертизу представили 86 кг обрезков арматуры, швеллеров, уголков и т. п.

– Ущербом посчитали изъятый металл, срезанный вот в этом углу зала, – показывает основательно разрушенное помещение Нургали Досанбаев. – Считали как стои­мость черного лома. Цирк, да и только! Оценивать стоимость отдельных элементов похищенного – это вовсе не означает определить общий ущерб, нанесенный при разграблении.

Директор ТОО «Дархан Group» намерен обжаловать и это поста­новление, но больше его все же волнует дальнейшая судьба здания. Тем более что Госкомимущест­ва неоднократно предлагал его безвозмездно передать на баланс городского акимата, чтобы восстановить и превратить в досуговый центр. Или Дворец школьников. Именно это публично на отчетной встрече еще в 2019 году обещал предыдущий аким Шымкента Габидулла Абдрахимов.

– Мы просто так не можем взять Дворец фосфорников, – комментирует ситуацию и. о. руководителя городского управления финансов Шымкента Алия Мирова. – Да, Комитет госкомимущеста нам предлагал выкупить, передать долю участия в ТОО. Что такое доля участия? Нам передают юридическое лицо со всеми видами деятельности, которые мы на сегодня принять не можем. Нам не позволяет это даже антимонопольный комитет. Там есть виды деятельности, которые не предусмотрены в акимате. Этот вопрос решался вплоть до правительственного уровня, его выносил Комитет госкомимущества, но он так и не решен. Мы предложили выделить сам ДК и отдельно передать нам здание и земельный участок, потому что дворец нам нужен для городских нужд, сами знаете, для чего.

Между тем на одном из популярных казахстанских сайтов по продаже недвижимости появилось объявление о продаже Дворца культуры с делимым земельным участком общей площадью свыше пяти гектаров. Узнав об этом, директор ТОО «Дархан Group» позвонил по указанному телефону риелтору, представившись помощником одной известной строительной компании. Дескать, здание дворца не интересует, а вот земельный участок очень даже. Фирма готова его купить хоть сейчас по сходной цене.

Девушка по имени Ажар проинформировала, что без здания площадь участка составит 2,7 га, ее услуги обойдутся в 2% от суммы сделки. О цене земли надо говорить с собственником, а общая стоимость всего комплекса определена в 4 млрд 200 млн тенге.

Прояснила риелтор и информацию о продавце, сообщив, что объект реализует собственник, имеющий на руках госакт на землю и правоустанавливающие документы на здание.

– Да, эти документы в свое время я передал банку, сейчас они почему-то находятся у представителей Тохтара Тулешова, – пояснил Нургали Досанбаев. – Как они к ним попали, мне самому интересно, но выяснить это – задача правоохранительных органов. Я все-таки надеюсь, что когда-нибудь они всерьез озаботятся всей этой историей и проведут расследование. Что касается Комитета госкомимущества и приватизации, то он пока не оформлял новые правоустанавливающие документы. Это сопряжено с дополнительными расходами, да и сделка по продаже имущества по существующим документам в любом случае будет незаконной. Хотя, конечно, это приведет к новым судам и окончательной потере дворца и сквера.

Чтобы этого не допустить и вернуть своим детям и внукам возможность заниматься в кружках и секциях, жители близлежащих микрорайонов отправили на днях письмо на имя Главы государства. Они просят Касым-Жомарта Токаева лично вмешаться в ситуацию и потребовать создания межведомственной комиссии, в которую войдут представители всех государственных органов и ведомств, способных помочь распутать клубок проблем и остановить разграбление Дворца фосфорников.

Грустно уже от одной только мысли о том, что такое капитальное и нужное городу здание планомерно разрушают. Происходит это по чьему-то недомыслию, преступной халатности, при нежелании власть употребить или стремлении «посадить» на добротном куске земли в самом центре города очередной ЖК? Версий много, и все они сродни гаданию на кофейной гуще.