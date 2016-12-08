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​Дворец Терпсихоры
Евгения МЯГКОВА, Астана

Строительство театра оперы и балета – всегда особенное событие в мировой культуре. Появление здания, построен­ного для балетного театра, событие уникальное вдвойне.

По своему оснащению и инженерному решению новое учреждение культуры Астаны соответствует лучшим международным образцам. Балетный мир, узнающий об открытии театра балета в молодой столице Казахстана, и по-доброму завидует, и искренне радуется, ведь возникает центр, где будут представлены лучшие образцы танцевального искусства.

Появление такого театра не случайно. В нашей стране уделяется большое внимание развитию сферы культуры, в частности – хореографического искусства. Есть публика, которая искренне любит балет – прекрасный, утонченный и вечно молодой.

Новая сцена отвечает всем современным стандартам организации театрального пространства. При всей своей лаконичности помещения зрительского и демонстрационного комплексов отличаются изяществом и изысканностью. Возможности сцены Театра «Астана-Балет» открывают перед режиссерами и сценографами простор для воплощения оригинальных идей. Установлено самое совершенное оборудование, что позволяет существенно расширить художественно-постановочные возможности театра, готовить спектакли разнообразной жанровой и стилистической направленности. Из фойе театра открывается прекрасный вид на выставочный комплекс «ЭКСПО-2017». Зрительный зал рассчитан на 783 места.

Нет сомнений, что новый Театр «Астана-Балет» сделает культурную жизнь столицы еще более разнообразной и насыщенной. 10 и 11 декабря казахстанские зрители впервые увидят на новой сцене балеты бразильского хореографа Рикардо Амаранте «Любовь к танцу» и Diversity.

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