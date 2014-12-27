Общество
Дворец "Жастар" планируют снести в Астане
Здание дворца "Жастар" подлежит сносу. Об этом заявил руководитель столичного управления культуры Болат Мажагулов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на info-tses.kz.

Как сообщается, в Астане вопрос о сносе здания дворца "Жастар" вызвал бурное обсуждение среди депутатов, поднявших эту тему в ходе Дня депутата, состоявшегося в городском маслихате.

"Дворец "Жастар" 1974 года постройки был лишен статуса памятника архитектуры и выведен из списка историко-культурных памятников местного значения. Здание и инженерные коммуникации в результате временного износа нуждаются в капитальном ремонте", – сказал Болат Мажагулов.

По его словам, здание подлежит сносу, а на его месте будет построен новый Центр досуга молодежи – дворец "Жастар" с тремя концертными залами.

"Депутаты сошлись во мнении, что дворец является исторически значимым объектом, поэтому вопрос о целесообразности его сноса должен быть тщательно изучен", – говорится в распространенной информации.

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