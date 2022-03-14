Общество
Дворников, поваров и техничек детских домов Карагандинской области заставляют вернуть в  бюджет 34 миллиона тенге
Ульянкина Елена
собкор по Карагандинской области

Технические работники шести детских домов стали заложниками ситуа­ции, которая может серьезно ударить по их карману. А все началось с проверки, которую в прошлом году проводил департамент внутреннего государственного аудита. Сотрудники этого ведомства нашли финансовые нарушения в шести детских домах Карагандинской области. Они вы­яснили, что вспомогательному персоналу необоснованно начислялись надбавки к зарплате в размере 30% от базового должностного оклада. Они положены тем, кто работает с детьми-сиротами и оставшимися без попечения родителей.

В денежном выражении это 5–6 тыс. тенге в месяц. Их с 2018-го по 2020 год получали повара, кухработники, дворники, технички, сторожа, вахтеры, кладовщики, кастелянши – в общем, все те, чья зарплата едва дотягивает до минимальной. Несмотря на это, гос­аудиторы обязали детдома вернуть в бюджет переплаченные 34 млн тенге.

В числе нарушителей оказался и детский дом для детей с ограниченными возможностями в развитии, который находится в Караганде. Его администрация пыталась через суд оспорить аудиторский отчет, в котором указаны финансовые нарушения, но не смогла. Выводы, указанные в документе, признали обоснованными. А это означает, что детский дом обязан возместить в казну ущерб – 9,8 млн тенге. Администрация учебного заведения не нашла ничего лучшего, кроме как взыскать эти деньги со своих работников.

Кастелянша Гульбану Абдрахманова – одна из тех, на кого работодатель подал иск в суд. Ей, как и десяткам ее коллег, 3 года начисляли злополучную надбавку. Сотрудница детдома даже не знала о ее существовании. Она работала 10 лет за скромное жалование, выдавая сиротам одежду и белье, а потом узнала, что стала нарушительницей.

– Меня заставляют вернуть 361 тысячу тенге. У меня нет таких денег, – говорит Гульбану Абдрахманова. – Из каких средств я их верну, если у меня зарплата всего 60 тысяч тенге? Мне этих денег только на коммунальные расходы хватает и на продукты. А как жить, если у меня их будут удерживать?

На стороне работников председатель профкома детского дома Самат Байкенов. Он считает, что «сиротскую» надбавку к зарплате вспомогательный персонал получал на вполне законных основаниях. Во-первых, потому что о доплате речь идет в коллективном договоре. В нем указано, что она выплачивается не только педагогам, но и «иным работникам». Во-вторых, поскольку есть письмо из Министерства образования и науки РК от 14 октября 2010 года. В нем говорится: «Доплата за работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, устанавливается всем работникам, в том числе вспомогательному персоналу».

– У нас находятся особенные дети, и практически весь персонал с ними контактирует, – поясняет председатель профкома Самат Байкенов. – Мы же все в одном здании находимся. Возьмем, например, рабочих по обслуживанию здания. Они, когда чинят мебель, общаются с детьми. У нас старшие ребята им помогают. Взять того же парикмахера. Разве он не контактирует с детьми, когда стрижет их?

Глава профкома надеется, что людям не придется отдавать свои кровные. Тем более после недавнего прецедента. Дело в том, что кладовщица детдома для детей с ОВР Назкен Ахметова в феврале выиграла суд с работодателем. Он не стал взыскивать с нее выплаченные за 3 года «сиротские» в 290 тыс. тенге.

«30-процентная доплата к основному заработку Ахметовой производилась работодателем самостоятельно, – сказано в решении судьи Октябрьского районного суда Караганды Алии Мардановой. – При этом отсутствуют какие-либо действия со стороны ответчика, которые свидетельствовали бы о ее недобросовестности, а также о каком-либо противоправном действии. В связи с этим требования истца не подлежат удовлетворению».

Но как бы то ни было, выплаченные надбавки нужно вернуть в бюджет. Одно учебное заведение уже это сделало. Карагандинский детский дом «Таңшолпан» перечислил в казну 4,2 млн тенге. Остальные, видимо, взыскивают незаконные надбавки со своих сотрудников. Хотя госаудиторы такого требования не выдвигали.

– После проверки мы направили в каждый детский дом предписание об устранении выявленных нарушений и о рассмотрении ответственности лиц, их допустивших, – объясняет заместитель руководителя департамента внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Серик Рыспеков. – Мы считаем, что технические работники не виноваты. Потому что эти доплаты уже были заложены в штатное расписание. Сотрудники их не выпрашивали. Наверняка люди и не знали, что у них такие доплаты были, но оказались крайними.

Вместе с тем госаудитор объяснил, почему «сиротские» надбавки не положены техперсоналу детдомов. Все дело в трактовке приложения №4 к постановлению Правительства РК №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет госбюджета». В нем сказано, что доплата положена «за работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в детских домах…»

– По нашему мнению, эти доплаты должны получить только те, кто непосредственно работает с детьми, то есть педагоги, воспитатели, няни, – отмечает Серик Рыспеков. – А техперсонал к воспитательному процессу отношения не имеет. Отмечу, что шесть детских домов, где мы нашли нарушения, относятся к управлению образования. Но мы проверяли и те, которые подведомственны управлениям здравоохранения и соцзащиты. У них таких переплат не было.

Серик Рыспеков считает, в каждом детском доме должны провести служебное расследование, найти тех, кто установил неположенные надбавки, и удерживать долг с них. А несчастных техничек, дворников, охранников и поваров надо оставить в покое. Однако пока только их, работников с мизерными зарплатами, сделали крайними.

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