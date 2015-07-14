Двойная поддержка бизнеса Свежий выпуск Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Как подчеркнул и. о. первого заместителя Павлодарского областного филиала партии Илья Теренченко, цель сотрудничества – совместный поиск оптимальных решений насущных проблем бизнеса, способствование увеличению показателей занятости населения, а также формирование культуры волонтерства и меценатства.

В свою очередь исполняющий обязанности директора региональной палаты предпринимателей Серик Байсеитов подчеркнул, что с партией у палаты – тесные взаимоотношения. С подписанием меморандума контакты еще более укрепятся.

Также в ходе мероприятия были рассмотрены вопросы, касающиеся создания регионального общественного совета по поддержке малого и среднего бизнеса области. Кроме того, состоялись заседания комиссии при депутатской фракции областного маслихата по контролю расходования средств по программе «Нұрлы жол» и постоянной комиссии областного маслихата по вопросам экономики и бюджета.



