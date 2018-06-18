Постоянным донорам с кровью редкой группы, которые всегда откликаются на просьбу о помощи и спасли уже не одну жизнь, вручили благодарственные письма и памятные подарки. В нынешнем году Всемирный день донора крови в Казахстане прошел под лозунгом «Подумай о других. Сдай кровь. Поделись жизнью».

Сегодня в республике насчитывается 470 медицинских организаций, которые оказывают трансфузионную помощь. Акмолинский областной центр крови оснащен самым современным оборудованием, соответствующим международным стандартам по забору, переработке и тестированию образцов крови. Он обеспечивает круглосуточную выдачу компонентов и препаратов 25 медицинским организациям Кокшетау и региона.

Донорство полезно не только для общества, но и для самого донора. Он может бесплатно получить результаты анализов на ВИЧ, гепатит В и С, сифилис, уровень гемоглобина, группы крови и резус-фактора. В день сдачи крови от учебы освобождаются студенты и учащиеся, а от несения нарядов – военнослужащие, при этом работникам сохраняется среднемесячная зарплата.

В регионе насчитывается 3 436 безвозмездных доноров. Главный врач областного центра крови Сакен Калымжанов поздравил и поблагодарил их за помощь больным. Одна из награжденных – Елена Шифнер – рассказала, что кровь редкой IV группы c отрицательным резус-фактором сдает уже более 10 лет.

– Сдаю кровь очень давно, – рассказала она. – Чувствую себя хорошо, меньше болею. Всегда стараюсь помочь, когда обращаются за помощью. Сдача крови – это двойная польза и для нуждающихся, и для собственного здоровья.