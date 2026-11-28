Приговор 58-летнему гражданину Нидерландов Стефану Вийкампу, известному как «голландский Гитлер», вынес суд в немецком Мюнстере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Bild

Фото: телеграм-канал Bild

Двойник основателя Третьего рейха получил восемь месяцев условно за разжигание ненависти — поводом стали публичные высказывания, в которых он восхвалял Гитлера и нацистский режим. Кроме того, мужчина должен выплатить штраф в размере 1000 евро и покрыть судебные издержки.

Высказывания прозвучали 19 июля 2025 года во время демонстрации правых экстремистов в Мюнстере. В интервью на YouTube Вийкамп заявил:

«Моя любовь к Германии — это Адольф Гитлер».

Он также назвал нацистского лидера «гениальным» и «непревзойденным чудом света».

Первоначально суд назначил ему выплату в 3000 евро. Вийкамп оспорил это решение, поэтому дело рассмотрели повторно — на этот раз с его личным участием. Прокурор заявил, что мужчина публично прославлял Гитлера и тем самым нарушил общественный порядок.

Судья согласилась с обвинением и подчеркнула, что свобода слова имеет границы. Однако после повторного разбирательства суд снизил сумму до 1000 евро, учитывая финансовое положение обвиняемого.

Вийкамп давно участвует в мероприятиях немецких и нидерландских ультраправых. В 2017 году он вошел в федеральное руководство неонацистской партии «Правые» (Die Rechte), которая впоследствии была распущена.