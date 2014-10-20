Происшествия Двойное убийство произошло в Костанае Айнур Курамысова

По факту двойного убийства двух женщин в Костанае возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на портал Kstnews.kz.



17 октября в доме по ул. Дружбы, 26 обнаружены тела двух женщин – матери и ее дочери. Их обнаружили спустя два дня после убийства. По словам соседей, одна из женщин не вышла на работу, и коллеги забили тревогу. Отмечается, что одна из жертв занималась предпринимательской деятельностью.



Полицейские пока не дали комментариев по поводу этого происшествия. По информации пресс-службы ДВД Костанайской области, возбуждено уголовное дело по второй части статьи 96 – "Убийство двух или более лиц". Организована оперативно-следственная группа, назначены экспертизы.

