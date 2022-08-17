Двойное убийство раскрыли по горячим следам в Актау

Полицейские Актау разъяснили причины досмотра автомобилей, выезжавших вчера, 17 августа, из 14 микрорайона областного центра. Причиной повышенного интереса к жителям данного района стало двойное убийство, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Сегодня, 17 августа, в 10:40 часов на пульт дежурного 102 поступил вызов об обнаружении в одной из квартир 14 микрорайона трупа мужчины и женщины. На место выехала следственно-оперативная группа, руководство департамента полиции и прокуратуры", - говорится в сообщении.

По "горячим следам" установлен и задержан 28-летний подозреваемый. Его доставили в управление полиции города Актау.

Данный факт зарегистрирован по статье 99 части 2 УК РК. Ведется расследование.

Иная информация в интересах следствия не разглашается, добавили в полиции.