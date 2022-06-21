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Двойной эффект
Ляззат Кожахметова, член общественного совета Карагандинской области, руководитель ОО «Союз многодетных матерей «Talbesyk»

Первое заседание Национального курултая –это не только шаг к развитию нашей демократии, но и мощный толчок развитию Улытау.

Для меня большая честь быть членом Национального курултая. Считаю, что государство оказало большое доверие и поддержку многодетным матерям Карагандинского региона, поскольку я представляю их интересы.

Говоря о значимости события, хочу остановиться на двух аспектах. Первый касается недавно созданной области Улытау. Символично, что именно она была выбрана для проведения столь важного мероприятия государственного масштаба. Считаю, что таким образом Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал сильный «маркетинговый ход». Он позволил лидерам общественного мнения всей страны увидеть природу и исторические памятники края Великих гор. Думаю, что после такой «рекламы» в области Улытау будет стремительно развиваться туризм.

Второй важный аспект – это то, что благодаря Национальному курултаю удалось привлечь внимание к проблемным вопросам области Улытау и вынести их на повестку дня. Перечислю лишь некоторые из них. Ухудшение экологической обстановки в регионе, главным образом из-за работы Жезказганского медеплавильного завода. Плохое состояние республиканских дорог, которые пересекают новообразованную область. Большая изношенность инженерных сетей в регионе. Высокая аварийность жилого фонда. Масштаб проблемы я оценила лично, когда была в Жезказгане и видела разрушающиеся дома. Радует, что в регионе разработана и реализуется программа реновации жилья.

Считаю правильной позицию Президента Казахстана по привлечению к решению проблем Улытау крупнейшего в облас­ти работодателя – корпорации «Казахмыс». Она должна нести социальную ответственность. Меднорудная компания уже выделила на развитие региона 25,4 млрд тенге. Касым-Жомарт Токаев предложил ее руководству увеличить финансирование, и это, я считаю, справедливо. «Казахмыс» должен уделить внимание развитию медицины, образования и спорта, поддержав строительство социальных объектов.

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