Двойной эффект
Вячеслав Додонов, главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, доктор экономических наук
Так, программа «7 – 20 – 25» ориентирована на расширение доступности жилья для менее обеспеченных слоев населения. В настоящее время при высоких ставках ипотеки многие не могут себе позволить взять такой кредит. В том случае, когда ставки станут не выше 7%, а сроки кредита составят 25 лет, размер месячных платежей снизится. И участие в ипотечном кредитовании станет доступным для значительно большего числа граждан.