​Двойной эффект

Так, программа «7 – 20 – 25» ориентирована на расширение доступности жилья для менее обеспеченных слоев населения. В настоящее время при высоких ставках ипотеки многие не могут себе позволить взять такой кредит. В том случае, когда ставки станут не выше 7%, а сроки кредита составят 25 лет, размер месячных платежей снизится. И участие в ипотечном кредитовании станет доступным для значительно большего числа граждан.

С другой стороны, новая прог­рамма по жилью позволит активизировать строительство, ускорить темпы роста отрасли и смежных производств, что положительно скажется на экономическом росте в масштабах всей страны. Позитивным будет эффект от этой программы и для банковского сектора: расширятся объемы кредитования и тем самым увеличится рост операций и доходов.

Реализация новой жилищной программы в части снижения ставок должна будет подкрепляться усилиями государства. Сейчас ставки по ипотечным кредитам составляют более 10%, и для их снижения до 7-процентного уровня требуются совместные действия Нацбанка и Правительства. Скорее всего, реализация прог­раммы в этой части потребует субсидирования ставок кредитования за счет государственных ресурсов.

Другая инициатива Президента, связанная со снижением налогообложения для низко­оплачиваемых работников, безусловно, имеет такое же социальное и макроэкономическое измерение.

Рост доходов за счет резкого сокращения ставки подоходного налога, как ожидается, приведет к увеличению уровня жизни данного слоя населения и к стимулированию экономического роста за счет того, что полученные средства люди будут тратить, покупая на них товары и услуги. А это придаст дополнительный импульс экономическому росту.