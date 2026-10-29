Двойной праздник

В частности, Мурат Ергешбаев отметил, что за последние четыре года очередникам выдано около 8 тыс. квартир, в которые поселились больше 30 тыс. человек. До конца текущего года планируется предоставить еще около 3 тыс. квартир для 10 тыс. жителей.

Левобережье – один из наи­более динамично развивающихся крупных микрорайонов Кызылорды. Сегодня здесь в 145 много­квартирных жилых домах проживает уже более 27 тыс. человек. Однако жилой массив продолжает прирастать новыми зданиями. Среди строящихся объектов – 25 жилых комплексов, а также социальные, коммерческие и инфраструктурные сооружения. Отрадно и то, что значительную часть современных зданий и ЖК возводят местные строительные компании.