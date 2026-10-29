День Республики в новом жилье отметили 160 кызылординских семей. В церемонии вручения ключей от квартир в двух жилых комплексах на левобережье Кызылорды принял участие аким области Мурат Ергешбаев. Поздравляя новоселов, он акцентировал внимание на социально-экономическом развитии региона и масштабах жилищного строительства.
ПопулярноеВсе
Поставлены конкретные задачи
Обеспечить практическую реализацию реформ
Благополучие детей в приоритете
Досрочный запуск автомагистрали
Встреча с партийными фракциями
Ждет малышей уютный детсад
Модернизируются объекты гражданской защиты
Двойной праздник
Обновляется микрорайон
В Уральске открылся экопарк «Хан тоғайы»
«Лактин АС» спасет сады
Не технологии будущего, а реалии сегодняшнего дня
К новой институциональной архитектуре страны
Создать условия для следующих поколений
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Документы почти на 5 млрд долларов подписали на полях KGIR в Шымкенте
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
С опорой на общие нравственные ценности
Будущее зависит от каждого из нас
Двухтомную энциклопедию «Түркістан» презентовали в Астане
KGIR-2026: Премьер обсудил с иностранными инвесторами совместные проекты
Какие продукты подешевели и подорожали за неделю в Казахстане
Торговые предприятия Казахстана подготовили спецпредложения ко Дню Республики
Коммунальщики заставляли бизнес проходить лишние процедуры в Жамбылской области
В Астане пресекли схему выдачи водительских прав без сдачи экзаменов
Токаев наградил гендиректора «Атлетико Мадрид» орденом «Достық»
Казахстанские банки потеряли 670 млрд тенге за месяц – Ranking
Корову – фермеру, молоко – переработчику
И согреют, и украсят
В Астане усилили меры общественной безопасности
3 млрд тенге ежегодно: Отбасы банк и акимат Ұлытау подписали меморандум о сотрудничестве
Такой вот он, «степной» осетр
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Распоряжение Главы государства о назначении
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Досадная осечка в Хабаровске
Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны
Азамат Хасенов стал замначальника СГО РК – командующим Силами особого назначения
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Минздрав Казахстана сделал заявление по ситуации с инфекцией в России
Освоено производство экопанелей из овечьей шерсти
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]