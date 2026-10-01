Двойной удар Каримовых

Данный матч имел особый подтекст. Команду хозяев поля возглавляет Владимир Вайсс – специалист, прекрасно знакомый нашим болельщикам по успешной работе в алматинском «Кайрате». А для наставника казахстанцев – нидерландского специалиста Джона ван ’т Схипа это было первое серьезное испытание топ-соперником после стартовой ничьей с Фарерскими островами (1:1).

С первых минут словаки завладели территориальным преимуществом, подол­гу контролируя мяч. Наша оборона во главе с вратарем Стасом Покатиловым и капитаном Нуралы Алипом сдерживала натиск до середины тайма. Однако на 26-й минуте затяжная атака хозяев завершилась результативно: после дальнего удара Покатилов парировал мяч перед собой, а на добивании первым оказался форвард немецкого «Штутгарта» Лео Зауэр.

Пропущенный мяч не надломил наших футболистов. Напротив, первая же акцентированная вылазка к чужим воротам на 35-й минуте обер­нулась голом-красавцем. Жасулан Амир перехватил мяч в центре поля, передал его Рамазану Каримову, который сместился к линии штрафной и пушечным ударом отправил кожаный снаряд в ближнюю девятку ворот голкипера Мартина Дубравки.

После перерыва тренерский штаб Казахстана провел серию перестановок, освежив фланги и центр поля. Игру омрачила травма опытного Исламбека Куата, покинувшего газон на 72-й минуте. Словаки давили, подали серию угловых, и один из них стал роковым. На 82-й минуте защитник испанского «Атлетико» Давид Ганцко отправил мяч в сетку. Отыграться во второй раз времени нашим футболистам уже не хватило.

Параллельно в Ирландии молодежная сборная Казахстана U-21 под руководством Владимира Чебурина выдала феерическую игру против одного из фаворитов группы, уступив со счетом 3:4. Голы у нас забили Артем Литош, Султан Аскаров и... Рамазан Каримов – полный тезка игрока из взрослой сборной (первому из них 27 лет, а второму – 21).

Главная же команда страны возвращается домой. Уже 2 октября в Астане подопечные Джона ван ’т Схипа примут Молдову, а 6 октября сыграют с Фарерами.