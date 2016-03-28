​Двойной успех в Италии

Cittа di Spoleto включен Федерацией балетных конкурсов в число наиболее значимых балетных фестивалей мира для молодых танцоров наряду с международными состязаниями в Варне, Москве, Хельсинки, Сеуле, Нью-Йорке. Cittа di Spoleto, который невероятно популярен в Италии, собрал около ста танцовщиков из 12 государств, среди них – Казах­стан, Россия, США, Испания, Беларусь.

Обе представительницы Казахстана не только вышли в финал, но и стали призерами. Диана Батырова заняла I место и получила золотую медаль, Анара Дукиева – III место, ей вручена бронзовая медаль. Жюри конкурса возглавил известный итальянский балетный критик Альберто Тэста, среди его членов были Роберто Фасцилла (этуаль театра Ла Скала ди Милано), Валентина Козлова (этуаль Нью-Йорк Сити балет), Турсынбек Нуркалиев (главный балетмейстер театра Astana Opera), Сергей Усанов (генеральный директор Международной федерации балетных конкурсов, первый вице-президент Международного союза хореографии).

Два призовых места в «классике» свидетельствуют о высоком уровне исполнительского мастерства солистов коллектива. Тот факт, что в номинации «Классический балет» больше всего призов забрали представители Италии, Казахстана и России, говорит о том, что отечественная школа балета имеет свои устои, традиции, соответствует мировым требованиям.

– Наши артисты впервые участвовали в международном балетном конкурсе, – сказал директор Театра «Астана-Балет» Валерий Кузембаев. – Конечно, некоторые из наших танцовшиц принимали участие в конкурсах будучи студентками хореографического училища, но как солистки «Астана-Балет» – в первый раз. Конечно, мы за них волновались, болели и очень рады победе.

– У нас довольно напряженный график репетиций. Заменить кого-либо из девочек в спектакле или концертной программе сложно, – говорила арт-директор Театра «Астана-Балет» Асель Курманбаева. – Кажется, они так устают, что сил на подготовку к конкурсу не остается. Но судя по результату, могут собраться и победить! Вот что значит школа и характер. Безусловно, с конкурсами связаны тревога, переживания не только артистов, но и театра в целом. Зато победы подтверждают высокий статус и творческий потенциал коллектива.