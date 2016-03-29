Двойной успех в Италии

Статьи
888
Евгения МЯГКОВА
Cittа di Spoleto включен Федерацией балетных конкурсов в число наиболее значимых балетных фестивалей мира для молодых танцоров наряду с международными состязаниями в Варне, Москве, Хельсинки, Сеуле, Нью-Йорке. Cittа di Spoleto, который невероятно популярен в Италии, собрал около ста танцовщиков из 12 государств, среди них – Казах­стан, Россия, США, Испания, Беларусь.

Обе представительницы Казахстана не только вышли в финал, но и стали призерами. Диана Батырова заняла I место и получила золотую медаль, Анара Дукиева – III место, ей вручена бронзовая медаль. Жюри конкурса возглавил известный итальянский балетный критик Альберто Тэста, среди его членов были Роберто Фасцилла (этуаль театра Ла Скала ди Милано), Валентина Козлова (этуаль Нью-Йорк Сити балет), Турсынбек Нуркалиев (главный балетмейстер театра Astana Opera), Сергей Усанов (генеральный директор Международной федерации балетных конкурсов, первый вице-президент Международного союза хореографии).

Два призовых места в «классике» свидетельствуют о высоком уровне исполнительского мастерства солистов коллектива. Тот факт, что в номинации «Классический балет» больше всего призов забрали представители Италии, Казахстана и России, говорит о том, что отечественная школа балета имеет свои устои, традиции, соответствует мировым требованиям.

– Наши артисты впервые участвовали в международном балетном конкурсе, – сказал директор Театра «Астана-Балет» Валерий Кузембаев. – Конечно, некоторые из наших танцовшиц принимали участие в конкурсах будучи студентками хореографического училища, но как солистки «Астана-Балет» – в первый раз. Конечно, мы за них волновались, болели и очень рады победе.

– У нас довольно напряженный график репетиций. Заменить кого-либо из девочек в спектакле или концертной программе сложно, – говорила арт-директор Театра «Астана-Балет» Асель Курманбаева. – Кажется, они так устают, что сил на подготовку к конкурсу не остается. Но судя по результату, могут собраться и победить! Вот что значит школа и характер. Безусловно, с конкурсами связаны тревога, переживания не только артистов, но и театра в целом. Зато победы подтверждают высокий статус и творческий потенциал коллектива.

Популярное

Все
Выборы акимов: первые ласточки президентских реформ
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите БРИКС
Срок исполнения – вчера
Шли навстречу людям, а попали в тупик
Дома под снос
Сайга поела на 8 миллиардов
Миллиарды на сборы
Наказали подрядчика
Марат СЫРЛЫБАЕВ: Сила вариативности региональных вузов в интеграции технологий и знаний
Умер итальянский певец Тото Кутуньо
Международных экспертов привлекли к расследованию аварии на шахте "Казахстанская"
Почти 30 млрд тенге выделили для льготного микрокредитования молодежи в Казахстане
Хотели как лучше, а получилось...
Поездной дискомфорт
Локальные поливочные системы построят в Астане
Два случая нового варианта COVID-19 "Эрис" выявили в Египте
Иди и смотри
Вагончик тронется, вокзал останется
Выжить вопреки
Трагедия на реке Сырдарья: найден десятый утонувший
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Федерация профсоюзов Казахстана сделала заявление после трагедии в Шахтинске
Совместное развитие электронной коммерции и логистики обсудили Казахстан и Китай
CITIC GROUP пригласили инвестировать в сельское хозяйство Казахстана
Проблемные вопросы бизнеса рассмотрели в Правительстве РК
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Китае
Глава "Казахфильма" рассказал президенту о проблемах киностудии
Академик Джумадильдаев озвучил Токаеву свои предложения по развитию науки
«Субботник» для отвода глаз
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Дастан Рыспеков освобожден от должности в МКС РК
Пожар на шахте "Казахстанская": поиски осложняются высокой температурой и задымленностью
Ход исполнения поручений президента рассмотрели в Правительстве РК
Водительские права по новым правилам
Экстремальная атлетика
Ну и верблюд этот воробей!
Жуткое ДТП в Балхаше: 9 погибших
Кража невест: традиция или преступление?
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане

Читайте также

«Почти» не считается
ИИ – не в страх, а в помощь!
Короли капусты
Выжить вопреки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]