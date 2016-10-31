​Двойной юбилей филармонии

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Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау
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Ежегодная афиша главной концертной организации области отражает творческий подход коллектива к работе, стремление учесть все потребности зрительской аудитории, осуществить интересные и разнообразные проекты. В результате – постоянные аншлаги в концертном зале. И новый сезон, которого ценители искусства, как всегда, ждали с нетерпением, обещает быть ярким.

Достойное начало ему положил межрегиональный фестиваль «Гәккулеткен, аққу жеткен – Көкшетау», посвященный творчеству великих земляков, акынов-импровизаторов Біржан-сал, Ақан-сері, Үкілі Ыбырай и Балуан Шолақ. Продолжением мероприятий в честь юбилея организации стал концерт сводного симфонического оркестра областной филармонии и оркестра Алматы, где солистом и дирижером выступил знаменитый казах­станский скрипач, заслуженный деятель РК Марат Бисенгалиев.

Запомнился и концерт оркестра казахских народных инструментов им. К. Кумисбекова с участием хора музыкального колледжа им. Біржан-сал. Пуб­лике посчастливилось услышать известную оперную диву Нуржамал Усенбаеву, которая достойно представляет отечественное вокальное искусство на лучших сценических площадках мира. Народная артистка Казахстана и Республики Татарстан Н. Усенбаева не впервые выступает в Кокшетау. Акмолинские любители классической и народной музыки хорошо знакомы с ее творчеством и восхищаются ее удивительным голосом.

На этот раз в программу концерта вошли произведения казахских и европейских композиторов, одинаково мастерски исполняемых ею. Звучали песня Биржана «Ғашығым», народная «Алқоңыр», «Ақмарал» М. Толебаева, «Кайықта» Ш. Калдаякова, «Қазақ вальсы» Л. Хамиди. Классический блок украсили дуэт Церлины и Дон Жуана из оперы «Дон Жуан» в исполнении Н. Усенбаевой и солиста театра Astana Opera Талгата Галеева, а также «Поцелуй» Ардити, «Болеро» Делиба, ария Джудитты из одноименной оперетты Ф. Легара и другие произведения.

Петь на одной сцене с признанными мастерами – очень ответственная задача для начинающих исполнителей. На состоявшемся концерте с ней с честью справился солист областной филармонии Серикболсын Бекмолдин. За дирижерским пультом сменяли друг друга Турлыгожа Базаров, Руслан Баймурзин и Адлет Азбаев. И они, как подобает подлинным мастерам своего дела, постарались выполнить его не только высокопрофессионально, но и артистично. Этот концерт стал ярким музыкальным праздником и надолго запомнился публике.

В завершение цикла юбилейных мероприятий акмолинцев ждал замечательный концерт эстрадно-духового оркестра областной филармонии с участием лауреатов международных конкурсов Бауржана Исаева и Татьяны Ким.

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