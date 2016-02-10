​Двойной юбилей

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Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Тому, кто приехал в Уральск впервые, в числе достопримечательностей непременно покажут здание, которое горожане именуют домом Карева. И не только потому, что это интересный памятник архитектуры ХIХ века – своеобразная реликвия и визитная карточка города. В нем расположена областная филармония с полувековой историей. Золотой юбилей – самое время подводить итоги. Но прежде следует сказать, что зал филармонии обладает удивительной акустикой: сила и чистота звука одинаковы и в первых, и в последних рядах зрительного зала. Секрет такого музыкального чуда остается неразгаданным и поныне. В этом зале пел Федор Шаляпин, играл Святослав Рихтер, выступали прославленные и известные артисты Казахстана, России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Новейшая история филармонии ведется от 2001 года, когда состоялась презентация после реконструкции. Стиль эпохи XIX века был воссоздан настолько достоверно, что, кажется, будто время повернулось вспять. Реставраторы Казахстана, России и Италии работали по мировым стандартам. Им удалось сохранить неповторимое обаяние изысканной старины во всем ее великолепии. Кто бы ни выступал на сцене филармонии, непременно отмечал, что сама обстановка настраивает на встречу с прекрасным.

Творческие коллективы за полвека, естественно, менялись. Тот, который сложился сейчас, вне всякого сомнения, является любимцем зрителей. Его гордость – заслуженные артисты РК Канаткали Кожаков, Сауле Таудаева, Ермек Казиев, Жумаганым Рахимова, заслуженные деятели РК Катимулла Бердыгалиев, Мурат Амирханов. Еще в начале двухтысячных годов оркестру казахских народных инструментов было присвоено имя великого Даулеткерея. Оркестр возвратил широкой публике мелодии Великой степи. И люди ценят это. Огромной популярностью пользуются также фольклорно-этнографический ансамбль «Орал Сазы», камерная группа «Классика», танцевальный коллектив «Назерке». Лауреатами республиканских и международных конкурсов являются эстрадные певцы молодого поколения.

Зал филармонии никогда не пустует. Здесь проводятся не только концерты, но и профессиональные праздники, презентации, юбилеи известных в регионе людей. Все это, разумеется, с учас­тием любимого народом творческого коллектива. В минувшем году артисты были неизменными участниками программ, посвященных 550-летию Казахского ханства, 70-летию Победы, 20-летию АНК. Это были настоящие музыкальные спектакли, в которых удалось передать и хронологическую, и событийную связь времен, а главным героем стала, конечно, ее величество музыка.

– Планы на нынешний год у нас большие, – говорит художественный руководитель Максут Умаргалиев. – Мы начали его по-новому, освоив жанр оперетты. Новогодний концерт зрители попросили нас повторить на бис. С юбилейной программой непременно побываем в районах области, в том числе и в самых отдаленных. В планах – гастроли в соседних казахстанских и российских областях. Намечено возобновить работу музыкального лектория для старшеклассников, учащихся колледжей и студентов. Воспитывать молодежь, прививать хороший музыкальный вкус сейчас, когда с экранов телевизоров нередко звучат песни-однодневки, особенно важно. Не раскрывая всех секретов, хочу сказать, что наш репертуар будет интересен слушателям всех этносов, проживающих на перекрестке Европы и Азии. Ведь хорошей песне не нужен перевод, а народная музыка сплачивает и объединяет.

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