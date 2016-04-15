Двух декоративных голубей не выпустили из Алтая в Казахстан
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю во время досмотра автомобиля гражданина Казахстана обнаружили двух декоративных голубей, на которых у перевозчика не было сопроводительного документа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Россельхознадзор Алтая.
"Птицу перевозили без ветеринарного сертификата Таможенного союза формы №1, характеризующего территориальное и видовое происхождение груза и эпизоотическое состояние места его выхода. Управлением Россельхознадзора контроль за перевозкой животных, птиц осуществляется и для того, чтобы предупредить опасность заражения граждан заразными болезнями, общими для человека и животных. В отсутствие же документов неизвестно, заражены голуби орнитозом или нет", – уточнили в пресс-службе ведомства.
Голуби возвращены отправителю в Славгород Алтайского края. В отношении владельца груза приняты меры административного воздействия, предусматривающие ответственность в соответствии с КоАП РФ.