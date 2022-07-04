Двух кызылординцев задержали за перевозку наркотиков

Два жителя Кызылорды задержаны за перевозку наркотиков в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Сотрудники роты патрульной полиции ДП Кызылординской области при несении службы на трассе Самара – Шымкент, на территории близ аула Шижа Аральского района, остановили автомобиль Volkswagen под управлением 49-летнего жителя областного центра за нарушение правил дорожного движения. В автомашине вместе с водителем находился и пассажир. При проверке в автомашине был обнаружен мешок с растительным веществом. Согласно заключению экспертизы изъятое вещество оказалось высушенной марихуаной весом свыше 4 кг", - рассказали в полиции.

Двое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания.

По данному факту начато досудебное расследование согласно части 4 статьи 296 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере), добавили в областном ДП.