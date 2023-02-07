Двух малышей продала жительница ЗКО (видео)
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В Атырауской области женщину подозревают в продаже двух детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Атырауской области установили, что 32-летняя жительница ЗКО продала детей 2021 и 2022 годов рождения.
По факту начато досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Торговля несовершеннолетними», проводятся следственные действия.
Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК.