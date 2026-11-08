Двух молодых туристов спасли в горах Алматинской области

Чрезвычайные ситуации

Инцидент произошел в Карасайском районе Алматинской области, в районе пика Сатпаева

Фото: МЧС

В Алматинской области спасатели помогли двум туристам, которые не смогли самостоятельно спуститься с гор в районе пика Сатпаева, передает Kazpravda.kz.

Инцидент произошел в Карасайском районе на высоте 4317 метров. Двое молодых людей 2006 года рождения утром отправились в горы, однако на обратном пути столкнулись с трудностями и не смогли продолжить спуск.

На помощь туристам пришли сотрудники Центра мониторинга и оперативного реагирования Алматы.

«В Карасайском районе Алматинской области, в районе пика Сатпаева на высоте 4317 метров, спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования города Алматы оказали помощь двум молодым людям 2006 года рождения. По имеющейся информации, утром молодые люди отправились в горы, однако во время спуска не смогли самостоятельно продолжить путь. Спасатели оказали им необходимую помощь и благополучно сопроводили вниз», — сообщили в МЧС РК.

Туристов благополучно спустили с гор. Медицинская помощь им не потребовалась.

После завершения спасательной операции молодые люди самостоятельно отправились домой.

#Алматы #МЧС #турист

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