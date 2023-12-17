Двух мужчин из-подо льда вытащили в Костанайской области

Вскоре на место прибыли сотрудники полиции.

"Патрульные Нурлан Шукманов и Руслан Кужахметов поползли по льду и нырнули в воду. Глубина в том месте около 6 метров. Они вытолкнули утопающих наверх", – сообщает Polisia.kz.