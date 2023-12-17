Двух мужчин из-подо льда вытащили в Костанайской области
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Вахитов Елдос
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Вечером 16 декабря два местных жителя решили срезать путь домой через реку Шортанды и провалились под лед, передает Kazpravda.kz
Вскоре на место прибыли сотрудники полиции.
"Патрульные Нурлан Шукманов и Руслан Кужахметов поползли по льду и нырнули в воду. Глубина в том месте около 6 метров. Они вытолкнули утопающих наверх", – сообщает Polisia.kz.
Пострадавшие доставлены в больницу, их состояние стабильное.