Вознаграждение объявлено за информацию о двух подозреваемых в убийствах в Туркестанской области

Департамент полиции Туркестанской области разыскивает двоих мужчин по подозрению в убийстве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

ДП Туркестанской области разыскивает Санжара Жұмадиллаевича Абдукаримова 14.01.1985 года рождения (часть 1 уголовной статьи "Убийство") и Бахтияра Галымовича Пашекеева 24.07.1989 года рождения (часть 2 уголовной статьи "Убийство").

Обоим избрана мера пресечения "арест".

При наличии какой-либо информации о разыскиваемых полиция просит сообщить в дежурную часть департамента по номерам 102, 8 (725-33) 5-97-65 или в розыскную группу по телефону 8-747-789-06-79.

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