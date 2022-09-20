Фото: Kazpravda.kz
Общество
Двух салафитов посадили на 3 года и оштрафовали на 21 млн тенге за убитых рысей и косулю

К трем годам лишения свободы и выплате 21 млн тенге приговорили двух охотников в Павлодарской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Баянаульский районный суд признал виновными двух жителей Павлодара в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 337 ч. 4 п.2,4 УК РК.

"Им назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с лишением права заниматься охотой сроком на 6 лет и конфискацией ружья. Кроме того, суд обязал выплатить ущерб в пользу государства в размере 21 млн тенге. Гражданский иск удовлетворен в полном объеме", – сообщили в полиции.

Подозреваемые были задержаны за незаконную охоту на редких животных в Баянаульском районе. У задержанных изъяли две шкуры рыси и тушу косули.

Граждане являются представителями деструктивного течения "салафизм", отметили в полиции.

Стоит отметить, что охота на рысь в Павлодарской области под запретом, а на косулю охота запрещена с 1 января по август 2022 года.

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