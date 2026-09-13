Двух сотрудниц туристической полиции уволили после видео с блогером в Астане

Закон и Порядок

В полиции назвали такое поведение при исполнении служебных обязанностей неприемлемым

Фото: скриншот из видео

Двух сотрудниц туристической полиции Астаны уволили из органов внутренних дел после появления в социальных сетях видео с египетским тревел-блогером Ахмедом Хаггаговичем, передает Kazpravda.kz.

Ролик был снят возле торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр». На кадрах девушки в полицейской форме сделали несколько танцевальных движений вместе с туристом. В какой-то момент блогер поднял одну из сотрудниц на руки и покружил.

После распространения видео в отношении сотрудниц была проведена служебная проверка.

«Сотрудницы туристической полиции столицы при исполнении служебных обязанностей допустили нарушение норм служебной этики и требований к поведению сотрудника полиции. Подобное поведение при исполнении служебных обязанностей и в форменной одежде является неприемлемым. Сотрудник полиции обязан в любой ситуации соблюдать профессиональную дистанцию и установленную культуру поведения», — прокомментировали в Департаменте полиции Астаны.

По результатам служебной проверки обе сотрудницы были уволены из органов внутренних дел.

#полиция #нарушение #увольнение

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