Двух торговцев оружием задержали в области Жетысу

При проверке по специальной базе было установлено, что оружие числилось похищенным во время январских событий.

Фото: polisia.kz

Оперативники УБОП и спецназ Нацгвардии провели спецоперацию близ Талдыкоргана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Задержаны двое жителей Коксуского района, 35 и 40 лет. У них изъяты автомат Калашникова (АК-74), карабин и 30 патронов, калибра 5,45 мм. При проверке по специальной базе было установлено, что оружие числилось похищенным во время январских событий. Подозреваемые помещены под стражу", - проинформировала официальный представитель ДП области Жетысу Меруерт Морякова.

Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 287 УК РК "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов".

В рамках расследования назначены необходимые экспертизы.