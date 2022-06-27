Двухэтажное кафе загорелось в Алматы

В Алматы загорелось двухэтажное кафе, передает Kazpravda.kz со ссылой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям города.

"Силы и средства ДЧС работают по повышенному рангу пожара по адресу: Алатауский район, мкр. Акбулак, ул. Байтерекова, 13, где происходит горение двухэтажного кафе "Терраса". Развернута работа оперативного штаба. Из горящего здания вынесли 3 газовых баллона по 50 литров. В тушении пожара задействовано 23 единицы техники и 55 человек личного состава", – проинформировали в департаменте.

В пресс-службе ДЧС добавили, что в 09:37 пожар был локализован и угроза распространеня снята.

Также отмечается, что кроме трех газовых баллонов, с места пожара был эвакуирован кислородный баллон, предотвращена угроза взрыва.