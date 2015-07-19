Двухэтажный автобус столкнулся с мостом в Лондоне

Фото с сайта allreport.ru
В Лондоне двухэтажный автобус столкнулся с перекрытием моста. При аварии пострадали 7 человек, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Lenta.ru
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Как сообщается, инцидент произошел в районе Норвуд (юг Лондона). Водитель машины не обратил внимания на предупреждающий знак, что высота моста невелика и пролет моста непригоден для проезда двухэтажного транспорта. В результате при ударе автобусу срезало крышу.
Пассажиры получили легкие ранения. Четверо были доставлены в соседнюю университетскую больницу, их травмы признаны незначительными.