Двухкилограммовую опухоль удалили врачи у новорожденной девочки в Алматы

Здравоохранение,Медицина
Дана Аменова
корреспондент

Тератома развилась внутриутробно и была диагностирована во время скрининга на 20-й неделе беременности

Фото: пресс-служба Минздрава

Малышка появилась на свет 18 августа весом более 4 кг с огромным образованием в крестцово-копчиковой области. С первых минут рождения она боролась за жизнь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

На момент рождения данная патология не является злокачественной, однако в течение первых 6 месяцев жизни может перейти в онкологическое заболевание. Поэтому новорожденных с таким образованием оперируют незамедлительно.

В первые часы после рождения команда неонатальных реаниматологов и хирургов выехала в роддом, чтобы перевезти ребенка в Центр детской неотложной медицинской помощи. Девочку госпитализировали и начали готовить к объемной операции. На следующий день врачи выполнили операцию по удалению опухоли.


«Это тератома крестцово-копчиковой области — опухоль, состоящая из тканей различного происхождения, в том числе костной и мягких тканей, а также кистозных полостей. Это была одна из сложнейших операций в нашей практике: новообразование весом 2 кг – практически наравне с весом ребенка. При общем весе при рождении 4 кг ровно половину веса составляла опухоль. Операция прошла удачно. Сразу после удаления мы выполнили пластику. Швы будут незаметны, и в будущем малышка не будет испытывать каких-либо неудобств. Ребенок благополучно выписывается домой», – рассказал заведующий отделением Центра детской неотложной медицинской помощи Саматбек Мырзахмет.

Операцию выполнили: хирург Саматбек Мырзахмет, хирург, ассистент Бегалы Торебек, анестезиолог-реаниматолог Улыкпан Альсеитов. Лечащие врачи малышки – Айжан Сексенбаева и Едгор Сайдакбаров.

Тератома развилась внутриутробно и была диагностирована во время скрининга на 20-й неделе беременности. Супружеская пара сделала все возможное, чтобы сохранить беременность: они прошли несколько консилиумов и консультаций хирургов ЦДНМП. Врачи вели динамическое наблюдение за основными показателями состояния здоровья. На 34-й неделе малышка появилась на свет путем кесарева сечения.

«Это долгожданная девочка после четырех мальчиков. На 20-й неделе беременности врачи диагностировали крестцово-копчиковую тератому, сразу же мы приехали на консультацию в ЦДНМП. В целом беременность протекала благополучно. На 34-й неделе я поступила в роддом с болями в животе, мне сразу выполнили кесарево сечение и перевели нас с ребенком сюда. Я очень благодарна врачам этой больницы за спасение дочери. Я видела ребенка после рождения, видела эту огромную опухоль. Спасибо всем, кто принимал участие в лечении моей малышки», – говорит Аяжан, мама малышки.

Крестцово-копчиковая тератома – самая распространенная опухоль у новорожденных. Она образуется еще в утробе матери и может расти вместе с малышом, в некоторых случаях приводя к тяжелым осложнениям и нарушению работы жизненно важных органов. В данном случае образование выросло до внушительных размеров.

С начала года в отделение новорожденных Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы перевели 96 детей, 72 из них потребовалось хирургическое вмешательство. На развитие врожденных пороков могут влиять различные внутренние и внешние факторы, включая наследственность, инфекции и другие воздействия.

#Минздрав #Алматы #девочка #врачи #опухоль

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