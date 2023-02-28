Двухлетний мальчик получил ожог стоп в детском саду Караганды

Происшествия
38

Полиция возбудила уголовное дело.

Фото: Kazpravda.kz

В карагандинском частном детском саду "Kiddy land", расположенном на улице Октябрьская, 125, ребенок получил термический ожог. О происшествии рассказала в соцсетях мама малыша, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ekaraganda.kz.

"Случилось ужасное событие для нашей семьи. В частном детском саду "Kiddy land", со слов работников, произошла следующая ситуация: они хотели подмыть нашего двухлетнего сына и оставили без присмотра, вследствие чего ребёнок получил термический ожог стоп 2-3 степени, 4% поражения тела. Сын до сих пор находится на стадии реабилитации. Мы пытаемся добиться справедливости, чтобы все виновные были наказаны. Также хотим предостеречь родителей: будьте бдительны и внимательны, прежде чем доверять самое драгоценное чужим людям", - написала жительница города, приложив к тексту фото и видео.

В Департаменте полиции Карагандинской области прокомментировали ситуацию.

"По факту получения ожога двухлетним ребенком в дошкольном учреждении зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РК (Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Проводятся следственные мероприятия", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в Управлении образования Карагандинской области отметили, что данный детский сад не находится на балансе ведомства.

 

Популярное

Все
В Казахстане при взаимодействии госорганов, бизнеса и общественности необходимо реформировать систему расширенных обязательств производителей (РОП), считают участники рынка
Жену подозревают в убийстве супруга в Лисаковске
Махтумкули и казахская литература
Закон к браконьерам суров. Но прежде нарушителей надо задержать. А кто будет их задерживать, если материально-техническая база природоохранных служб оставляет желать лучшего?
С начала года в республике выявлено свыше 400 преступлений, связанных с наркотиками
В Алматинской области нарастает угроза масштабного весеннего половодья
В Восточном Казахстане накануне паводка волонтеры помогают убирать снег
Свыше тысячи лиц, стоявших в очереди на жилье незаконно, выявлено в ходе антикоррупционного мониторинга
Труп в багажнике авто: погибшей оказалась сотрудница акимата Актюбинской области
В Минобороны РК прокомментировали информацию из соцсетей о поставках военной техники в Украину
Без неоправданных рисков
Цвет телефона выдал преступника полицейским Караганды
Здесь учат летать
Крепкие телом и духом
Всем миром
Батальные сцены минувших лет...
Сохранить сокровище предков
С наркотиками и оружием задержали водителя Gelandewagen в Шымкенте
Скажи наркотикам «Нет!»
Путешествуя по стране
"Здесь нет никакого криминала" – Жумангарин высказался о происхождении 10 квартир в Актобе
Мясника убили во время спора о разделке туши в Туркестане
"Караганда, Кызылорда, кафе Астаны у меня берут": волонтеры под видом покупателей вышли на поставщика собачатины
Уголовное правосудие: преодоление стереотипов
"Стыдно, если с лопатой увидят знакомые": предпочел колонию уборке улиц житель ВКО
Спецоперация КНБ: ликвидирован канал поставки оружия в Казахстан
Туркестанец притворялся девушкой и вымогал деньги через соцсети
Президент поручил главе "QazaqGaz" продолжить реформирование газовой отрасли
Смаилов: Необходимо поддерживать высокую динамику развития строительной отрасли Жетысуской области
"Полчища клопов и тараканов": волонтеры сняли на видео квартиру одинокой матери с детьми в Актобе
Роды приняли в патрульной машине полицейские Караганды
Пропавшую актюбинку нашли мертвой в салоне чужого авто
71,7% казахстанцев считают, что страна движется в правильном направлении – соцопрос
Стартовал прием заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz
Спецоперация КНБ: в Мангыстау задержали преступную группу, истреблявшую сайгаков
Стартовали II зимние спортивные игры "Дети Азии"
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Водитель проехал по аллее перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи (видео)
Жителя Туркестанской области избили и отобрали лошадь
Два автобуса с иностранцами застряли на трассе в Актюбинской области
Льготное автокредитование: как подать заявку
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Токаев подписал закон о цифровых активах
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Еще раз о кино
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
Источник достоверности и правдивости
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей

Читайте также

Глава МЧС: Тот, кто строит в горах, – наши будущие клиенты
Задержан координатор провокационных атак на журналистов в К…
Жену подозревают в убийстве супруга в Лисаковске
Цвет телефона выдал преступника полицейским Караганды

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]