Двухлетний мальчик получил ожог стоп в детском саду Караганды

Фото: Kazpravda.kz

В карагандинском частном детском саду "Kiddy land", расположенном на улице Октябрьская, 125, ребенок получил термический ожог. О происшествии рассказала в соцсетях мама малыша, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ekaraganda.kz.

"Случилось ужасное событие для нашей семьи. В частном детском саду "Kiddy land", со слов работников, произошла следующая ситуация: они хотели подмыть нашего двухлетнего сына и оставили без присмотра, вследствие чего ребёнок получил термический ожог стоп 2-3 степени, 4% поражения тела. Сын до сих пор находится на стадии реабилитации. Мы пытаемся добиться справедливости, чтобы все виновные были наказаны. Также хотим предостеречь родителей: будьте бдительны и внимательны, прежде чем доверять самое драгоценное чужим людям", - написала жительница города, приложив к тексту фото и видео.

В Департаменте полиции Карагандинской области прокомментировали ситуацию.

"По факту получения ожога двухлетним ребенком в дошкольном учреждении зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РК (Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Проводятся следственные мероприятия", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в Управлении образования Карагандинской области отметили, что данный детский сад не находится на балансе ведомства.