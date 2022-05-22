Фото: ДЧС Алматинской области
Происшествия
Двухлетний мальчик в гостях утонул в реке в Алматинской области

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области сообщили о гибели двухлетнего ребенка, передает Kazpravda.kz.

Как стало известно, около 16:00 часов ребёнок пропал со двора частного жилого дома. Родственники бросились искать, но не смогли найти. В 18:15 попросили помощи. На место выехали полицейские, спасатели и кинологи. В 19:20 было найдено тело мальчика без признаков жизни в реке Цыганка. Дом находится близ этой речки.

По информации ОЧС Талгарского района, мальчика унесло течением на расстояние более километра.

Отмечается, что ребенок в этом доме не проживал, был в гостях.

29 мая ему исполнилось бы ровно два года.

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