Двухтомную энциклопедию «Түркістан» презентовали в Астане

Культура,История

Над созданием энциклопедии с 2021 по 2025 год работали более 300 ученых и исследователей

Фото: МКИ РК

В преддверии Дня Республики в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан состоялась презентация двухтомной энциклопедии «Түркістан». Организатором презентации выступил Фонд тюркской культуры и наследия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, ученые, представители интеллигенции, дипломатических миссий пяти тюркоязычных стран и международных организаций.

Над созданием энциклопедии с 2021 по 2025 год работали более 300 ученых и исследователей. В ходе подготовки издания были изучены и переработаны более 4 тысяч исторических наименований и понятий. Главным редактором и руководителем проекта выступил доктор исторических наук, академик Дархан Кыдырали, ответственным редактором — кандидат филологических наук Турдыкул Шанбай.

Двухтомное издание охватывает многовековую историю Туркестана, культурное наследие и цивилизационное развитие тюркских народов. Энциклопедия призвана сохранить и систематизировать исторические знания, а также способствовать изучению общего духовного наследия тюркского мира.

В ходе презентации советник Президента Республики Казахстан Малик Отарбаев от имени Главы государства вручил Турдыкулу Шанбаю и Жандосу Баделулы Благодарность Президента Республики Казахстан и нагрудный знак.

Кроме того, президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова присвоила академикам Дархану Кыдырали и Адилу Ахметову почетное звание «Түркі мәдениеті мен мұрасы амбассадоры».

Благодарственными письмами фонда также были отмечены Турдыкул Шанбай и главный редактор информационного портала Turkistan.az Акыл Джамал.

Участники мероприятия подчеркнули научную и культурно-историческую значимость энциклопедии для изучения и сохранения общего наследия тюркских народов.

#ученые #презентация #двухтомник

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