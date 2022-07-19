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Общество , Здравоохранение , В мире , COVID
Двухвалентная вакцина от коронавируса появится осенью – ВОЗ

Представитель Всемирной организации здравоохранения по европейскому региону Витянис Андрюкайтис заявил, что согласно сообщениям фармакологических компаний, работа над двухвалентной вакциной идет к завершению, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Производство двухвалентной вакцины от коронавируса начнется осенью 2022 года. Об этом во вторник в эфире радиостанции Žinių radijas заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по европейскому региону Витянис Андрюкайтис.

"Общая эпидемическая ситуация не радует, поэтому необходимо сохранять бдительность. Надеемся, что двухвалентная вакцина от коронавируса поможет в борьбе с инфекцией и ее мутациями, - сказал он. - Препарат должен быть готов к применению к осени".

По словам Андрюкайтиса, согласно сообщениям фармакологических компаний, работа над двухвалентной вакциной идет к завершению.

"Несколько изготовителей утверждают, что все практически готово к началу массового производства", - сказал представитель ВОЗ.

Достоинством двухвалентной вакцины является то, что она, как утверждают медики, предохраняет и от первичной инфекции, и от ее мутационных штаммов. 

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