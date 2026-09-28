Двукратный чемпион мира по боксу вышел в полуфинал Азиады

Фото: Владислав Семёнов

На летних Азиатских играх в Аичи-Нагое продолжаются четвертьфинальные поединки по боксу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Дирекцию развития спорта Министерства туризма и спорта.

Представитель национальной сборной Махмуд Сабырхан в четвертьфинале весовой категории до 55 кг встретился с Шин Чже Ёном из Южной Кореи. По итогам боя Махмуд одержал победу с явным преимуществом - 3:1.

Таким образом, еще один казахстанский боксер гарантировал себе медаль Азиатских игр.

В полуфинале Махмуд Сабырхан встретится с представителем Филиппин Карло Пааламом.