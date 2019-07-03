​Двуличный пастух

Целую поисковую операцию пришлось организовать полицейским Шардаринского РОП после того, как в дежурную часть одно за другим поступили сразу несколько заявлений от местных жителей о том, что у них пропал домашний скот. После регистрации всех фактов сотрудники районного отдела полиции приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Первым делом провели подворный обход, попытались найти и опросить возможных очевидцев. Проверке подверг­лись автомашины, перевозящие домашний скот, а также скотные рынки, на которых могли продать пропавших коров.

Шаг за шагом полицейским удалось распутать криминальный клубок, выйдя на след преступной группы, подозреваемой в скотокрадстве. В ходе следствия установлено, что один из подозреваемых, занимавшийся выпасом домашнего скота, похитил с вольного пастбища чужих коров, которых затем реа­лизовал скупщику. Первая кража сошла с рук и впоследствии скотокрад вместе со скупщиком по предварительному сговору совершили еще несколько краж. Все вырученные деньги потратили на свои нужды.

В общей сложности, как установило следствие, подозревае­мые оказались причастными почти к двум десяткам краж скота. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 3 млн тенге.

Задержать подозреваемых полицейским удалось во время совершения очередной кражи непосредственно на месте преступления. Сейчас по этим фактам проводится досудебное расследование и проверяется причастность задержанных к совершению других аналогичных преступлений.