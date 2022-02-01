Двумя миллионами книг пополнились школьные библиотеки Казахстана с начала учебного года

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Двумя миллионами экземпляров художественной литературы пополнился фонд школьных библиотек Казахстана с начала учебного года, сообщает пресс-служба МОН РК.

По поручению Главы государства в 2020 году в Казахстане стартовал проект «Читающая школа». Он включает целый комплекс мер: обеспечение школьных библиотек художественной литературой, проведение мероприятий для приобщения школьников к чтению, создание комфортных условий в библиотеках, ремонт и оснащение библиотек, повышение квалификации библиотекарей.

Кроме того, во всех школах внедрено ежедневное 20-минутное обязательное чтение книг.

Также при библиотеках школ создаются коворкинг - центры. Всего в стране функционируют 440 коворкинг-центров.

Автоматизируют и переоснащают библиотеки и казахстанские вузы. Активная работа в этом направлении ведется для того, чтобы предоставить студентам комфортный сервис по поиску и получению книг, а также создать библиотекарям удобный инструмент для работы с библиотечным фондом.

Внедряемые автоматизированные системы уже позволили увеличить число читателей, улучшить качество и сократить время оказания услуг. К примеру, благодаря внедрению новых технологий и активной работе вуза с городскими школами количество читателей в Карагандинском техническом университете увеличилось до 17 тысяч.

В Торайгыров Университете для повышения интереса студентов к чтению в библиотеке открыли коворкинг-центр площадью 1560 м², конференц-зал и зоны отдыха для студентов.

«Министерство образования и науки поставило перед вузами, школами и колледжами задачу повысить интерес обучающихся к чтению, активизировать работу со школами, улучшить условия и обеспечить удобный поиск нужной информации. Поэтому сейчас вузы принимают меры по внедрению автоматизированных систем, внесению изменений, доработке систем в соответствии с требованиями и обучению персонала. Также вузы пополняют библиотечный фонд новыми изданиями. Самое важное – это то, что вузовские библиотеки становятся открытыми для школьников. Стало больше и медиаресурсов – электронных учебников, энциклопедий, пособий и другой литературы. Обеспечен доступ к полнотекстовым и мультимедийным ресурсам других электронных библиотек, в том числе и к международным базам Web of Science и Scopus. Эти меры принимаются для того, чтобы создать все условия для наших студентов», – отметил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

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