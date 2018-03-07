Два стартовых этапа многодневной велогонки «Париж – Ницца» принесли победы французу Арно Демару (Groupama-FDJ) и голландцу Дилану Греневегену (Lotto NL – Jumbo). Лучшим в команде Astana Pro Team на этапах был испанец Луис Леон Санчес. Места он, правда, занимал скромные – 21-е и 20-е, но, тем не менее, в генеральной классификации «пристроился» на 11-й позиции. Вчера участники этой французской гонки соревновались на третьем отрезке пути протяженностью 210 км.

А сегодня еще один состав «Астаны» начинает борьбу за призы в международной велогонке. Стартует итальянская «Тиррено Адриа­тико», или как еще называют эту многодневку – «Гонка двух морей». Продлится она до 13 марта, а крутить колеса за нашу команду поручено итальянцам Дарио Катальдо, Оскару Гатто и Давиде Виллелье, украинцу Андрею Гривко, казахстанцу Алексею Луценко, эстонцу Танелу Кангерту и колумбийцу Мигелю Анхелю Лопесу.