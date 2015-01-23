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Двусторонняя повестка года
Лилия СЫЗДЫКОВА
В обсуждении актуального вопроса приняли участие эксперты, политологи, ученые из двух стран, депутаты Парламента РК, представители различных исследовательских центров.
В ходе семинара ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Аза Мигранян обрисовала двусторонние отношения Казахстана и России, их приоритеты и перспективы в контексте Евразийского экономического союза. Дав обзорный анализ состояния торгово-экономических отношений двух стран, она, в частности, отметила, что представители бизнес-сообщества сегодня должны активно использовать взаимную открытость экономик именно в формате ЕАЭС.
Исполнительный директор политического центра «Север – Юг» Юлия Якушева говорила о казахстанско-российском взаимодействии в преодолении угроз регио­нальной безопасности. Рассказав об обширном комплексе мероприя­­тий, планируе­мых странами по данной теме на 2015 год (как в двустороннем, так и в многостороннем форматах), она отметила, что усиление различного рода угроз провоцирует наши страны на наращивание сотрудничества в силовой сфере.
О политической повестке дня Казахстана и России на 2015 год рассказал директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев. Он напомнил, что в 2012 году президенты подписали план совместных действий двух стран на 2013–2015 годы и нынешний год – финальный, с точки зрения целей и задач, обозначенных в указанном документе.
На 2015 год, помимо традиционных событий двустороннего масштаба (например, 12-й форум приграничного сотрудничества в Уфе), запланирован ряд других значимых мероприя­тий, в том числе председательство Казах­стана в СНГ и председательство России в ШОС.
– Оба наших государства входят в обе эти организации, поэтому есть варианты для более тес­ного взаимодействия с точки зрения продвижения целей и задач, которые каждая страна поставила перед собой, – отметил А. Чеботарев. Эксперт также подчерк­нул, что в статусе председателя СНГ наша страна фактически выступает координатором проведения странами – участницами Содружества мероприятий в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В целом эксперты отмечали высокий уровень политического диалога между Казахстаном и Россией на высоком и высшем уровнях, а также активное взаимодействие сторон в торгово-экономической сфере и в вопросах безопасности.

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