Двуязычное счастье на шестерых

фото из семейного архива Ентальцевых

Поговорить с Максимом и Молдир Ентальцевыми за чашкой чая в тихой обстановке не удалось. Старшие сыновья и шестилетние близнецы на протяжении всей беседы резвились рядом с родителями, наполняя квартиру смехом и громкими голосами.

Сейчас их большая семья живет в Кокшетау: Максим работает экономистом, супруга занимается детьми и ведет семейный блог. Год назад они переехали из Караганды, но все выходные и праздники, как правило, проводят в гостях у родных в поселке Жайрем Улытауской области. Именно там все и началось…

Максим и Молдир вместе учились в школе. Окончив ее, встречались еще какое-то время, а потом состоялся их непростой разговор с родственниками.

Молдир – казашка, выросшая в семье, где соблюдали религиозные и национальные традиции. Отец Максима – русский, мать – татарка. Мальчик с самого детства свободно говорил по-казахски. Однако родные Молдир все равно опасались, что различия в культуре и семейном укладе со временем могут стать причиной разногласий.

И вот, когда они оба учились в университете в Караганде, по взаимной договоренности Максим увез Молдир в дом к родителям в Жайрем. Будущая свекровь подготовилась к встрече по казахскому обычаю: расспросила знакомых, как правильно принимать невестку, встретила молодых и повязала Молдир платок, провела обряд «Отқа май құю» (передача очага). Но уже к пяти утра у дома собрались бабушка, братья и сестры девушки. Родственники намеревались вернуть ее домой.

– Был такой переполох! Все спорили, меня буквально перетягивали. Тогда все было так тяжело, а сейчас, когда собираемся вместе, постоянно с улыбкой вспоминаем эту историю, – рассказывает Молдир.

Разрядить обстановку помогла мама Максима. Она попросила всех успокоиться, сесть и поговорить. Молодые остались вместе. На следующий день вернулись в Караганду, где оба продолжили учебу. А примерно через три месяца родители Максима организовали свадьбу, пригласив родственников невесты. И различия в традициях и обычаях не стали преградой.

Искры в глазах, открытые улыбки и трепетное отношение друг к другу чувствовались в каждом ответе и жесте супругов. Порой казалось, что перед нами все те же влюбленные подростки, которые немного смущаются, рассказывая о себе. Но стоит одному замешкаться, как другой тут же приходит на помощь. «Кто расскажет? Давай ты!» – с улыбкой переглядываются Максим и Молдир, решая, кому первому взять слово.

Супруги воспитывают четверых сыновей: 13-летний Дамир, 9-летний Сардар и шестилетние близнецы Тимур и Назар. В их доме постоянно звучат два языка. Между собой Максим и Молдир чаще говорят на казахском, а со старшими сыновьями – преимущественно по-русски. Младшие же близнецы учатся в школе с государственным языком обу­чения.

– Наш язык называется «аралас», то есть смешанный, – смеется Молдир. – Можем начать разговор на одном языке, а закончить уже на другом.

Тот же самый аралас касается и вопроса о национальной принадлежности в этой семье.

– Сардар, например, уверенно говорит, что он русский, как папа. А младшие нам доказывают, что они казахи. Но, как ни покажется странным, мы не видим в этом больших противоречий. Пусть сами решат, когда вырастут. Это их право, – рассуждают супруги. – Главное, чтобы стали хорошими людьми, уважали старших, любили родную страну.

Совершенно не конкурируют друг с другом в этой семье и традиции двух народов. Здесь отмечают и Наурыз, и Новый год, и Курбан айт, и Рождество.

– Мы ходим на народные гуляния, посещаем юрты, которые устанавливают во время праздников. Когда приходит время айта, дети бегут к соседям, поздравляя их: «Айт қабыл болсын!» На старый Новый год могут «сеять-посевать». И им все это очень нравится, – рассказывает Максим.

К слову, сам он принял ислам еще в школьные годы по собственному решению. Соблюдает казахские обычаи. Пара провела обряды «Қырқынан шығару» (сороковой день после рождения малыша), «Тұсау кесер» (разрезание пут ребенку, делающему первые шаги), «Сүндетке отырғызу» (обрезание).

Сегодня квартира родителей Максима остается местом семейных встреч. Несмотря на переезд в другой город, супруги стараются приезжать туда на выходные и праздники. За общим столом собираются родственники с обеих сторон. Обязательное блюдо – мясо по-казахски.

Кстати, семейные застолья стали одной из причин популярности супругов в социальных сетях. Подписчики с интересом наблюдают, как Максим разделывает мясо, соблюдает казахские традиции и общается с детьми на государственном языке.

Большая семья – это не только праздники и общий дастархан. Это еще и ежедневный распорядок, в котором почти каждая минута расписана. Старший сын занимается домброй и баскетболом. Средний посещает музыкальную школу, также играет на домбре, увлекается футболом и легкой атлетикой. Близнецы пока только осваиваются в школьной жизни, но родители намерены подобрать занятия и для них.

Все домашние обязанности супруги стараются делить между собой.

– У женщины и так много забот. Я стараюсь помогать жене. Мы одна семья – значит, и обязанности должны делить поровну, каждый должен по-своему вкладываться в то, чтобы сохранить спокойную обстановку вокруг. То же касается и страны. У нас многонациональное государство. И если мы хотим, чтобы в Казахстане были мир и безопасность, нам нужно жить в единстве и взаимопонимании. Не стоит делить людей на казахов, русских, представителей других национальностей, противопоставлять друг другу. Нужно слышать и уважать каждого, – говорит Максим.

В доме Ентальцевых эта мысль давно стала частью повседневной жизни. Они всегда поддерживают друг друга и уважают выбор каждого. Также, считают в семье, должны складываться отношения и на уровне государства, ведь Казахстан – это наш общий дом.