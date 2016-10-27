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​ДЬЯЧЕНКО Сергей Александрович
Мажилис Парламента Республики Казахстан

Верный проводник политики Президента Казахстана, он многое сделал для осуществления стратегического курса ­Лидера нации.

Сергей Александрович до конца жизни оставался верен высокому долгу строительства Независимого Казахстана и своей активной работой способствовал обеспечению стабильности и согласия в казах­станском обществе. Имя Сергея Александровича Дьяченко навсегда вписано в историю Казахстана.

Будучи заместителем председателя Мажилиса III, IV, V созывов С. А. Дьяченко внес весомый вклад в формирование законодательной базы Независимого Казахстана, становление и развитие казахстанского парламентаризма.

Уход из жизни Сергея Александровича – замечательного человека, истинного патриота своей земли, настоящего профессионала, преданно служившего родному Отечеству, – большое потрясение для родных и близких, всех, кто его знал и работал с ним.

С. А. Дьяченко родился 18 сентября 1952 года в п. Шортанды Акмолинской области. Окончил Куйбышевский плановый институт и алматинскую Высшую партийную школу. Трудовую деятельность начал инженером-экономистом Кузнецкого завода приборов и конденсаторов в г. Кузнецке Пензенской области.

В послужном списке Сергея Александровича – комсомольская и партийная работа, которая сформировала в нем важнейшие жизненные принципы: трудолюбие, высочайшую ответственность, желание созидать и способность ценить настоящую дружбу.

Сергей Александрович являлся доверенным лицом Нурсултана Назарбаева­ в период выборов Главы государства в 1999 и 2005 годах.

В должности заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана С. А. Дьяченко прилагал все усилия для реализации политики Главы государства, направленной на укрепление мира и межконфессионального согласия.

Будучи акимом Акмолинской области, Сергей Александрович внес весомый вклад в социально-экономическое развитие региона.

Он – доктор политических наук, член-корреспондент Академии политической науки Республики Казахстан, автор более 100 научных работ, книг, учебных пособий и справочников.

Благодаря своим незаурядным организаторским способностям, высоким профессиональным и человеческим качествам Сергей Александрович снискал большой авторитет и признание в обществе.

Деятельность С. А. Дьяченко высоко оценена государством, он награжден орденами «Парасат», «Достық» I степени, многочисленными медалями.

Годы совместной работы с Сергеем Александровичем останутся в нашей памяти как одни из лучших.

Светлая память о Сергее Александровиче Дьяченко навсегда сохранится в наших сердцах.

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