"Дядя, угости пирожками”: как подросток в Астане лишил денег прохожего

Добрый астанчанин пожалел голодного подростка и лишился всех своих денег на карте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошел вечером на одной из улиц в Астане. 14-летний подросток подошел к незнакомому мужчине и, сказав, что он очень голоден, попросил купить ему пирожки. Пожалев мальчика, мужчина завел его в магазин и выполнил просьбу.

При этом подросток подсмотрел пароль для входа в приложение, который вводил мужчина для совершения покупки. Затем, выйдя на улицу, мальчик попросил у него телефон позвонить.

Не подозревая ни о чем горожанин дал ему свой мобильник. Малолетний злоумышленник вошел в приложение и перевел 122 тысячи тенге на карту своему другу. Совершив перевод, он вернул телефон.

Потерпевший ничего не заподозрил и пропажу денег обнаружил только на следующий день. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Деньги юноша снял и успел потратить.

По данному факту проводится досудебное расследование. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы. Несовершеннолетний признал свою вину и был взят на особый контроль сотрудниками ювенальной полиции.